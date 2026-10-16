पदक लाओ, पद पाओ के तहत यूपी में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती: मुख्यमंत्री

पदक लाओ, पद पाओ के तहत यूपी में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पदक विजेताओं को लाखों-करोड़ों के पुरस्कार और पदक लाओ पद पाओ के तहत सीधीभर्ती जैसी सुविधाएं दी जा रहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:51 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को शारदीय नवरात्रि के षष्ठी तिथि की बधाई देते हुए आस्था, विकास व विरासत के जरिए राज्य में आए बदलाव से रूबरू कराते हुए कहा कि प्रदेश में अब पदक लाओ, पद पाओ के तहत खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है.
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भय और अराजकता का ऐसा माहौल था कि बेटियों के सपनों पर पहरे, हौसलों पर बंदिशें और प्रतिभा अवसर के अभाव में दम तोड़ने को मज़बूर थी. उस समय खेल के मैदान माफिया के कब्जे में थे.
मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि विगत साढ़े 9 वर्षों में भय का स्थान सुरक्षा ने लिया है, उपेक्षा का स्थान प्रोत्साहन ने लिया है. संसाधनों के अभाव का स्थान खेल सुविधाओं के विस्तार ने लिया है.
पदक लाओ पद पाओ के तहत सीधी भर्ती जैसी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को लाखों-करोड़ों के पुरस्कार और पदक लाओ पद पाओ के तहत सीधी भर्ती जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन, उपलब्धियों को सम्मान और भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर रही है.
उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स में पारुल चौधरी, प्रियंका गोस्वामी, प्राची चौधरी और अन्नू रानी, जूडो में अस्मिता डे, क्रिकेट में दीप्ति शर्मा और मेघना सिंह, हॉकी में वंदना कटारिया, कुश्ती में दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है.