ETV Bharat / state

पदक लाओ, पद पाओ के तहत यूपी में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती: मुख्यमंत्री

पदक लाओ, पद पाओ. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को शारदीय नवरात्रि के षष्ठी तिथि की बधाई देते हुए आस्था, विकास व विरासत के जरिए राज्य में आए बदलाव से रूबरू कराते हुए कहा कि प्रदेश में अब पदक लाओ, पद पाओ के तहत खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भय और अराजकता का ऐसा माहौल था कि बेटियों के सपनों पर पहरे, हौसलों पर बंदिशें और प्रतिभा अवसर के अभाव में दम तोड़ने को मज़बूर थी. उस समय खेल के मैदान माफिया के कब्जे में थे. मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि विगत साढ़े 9 वर्षों में भय का स्थान सुरक्षा ने लिया है, उपेक्षा का स्थान प्रोत्साहन ने लिया है. संसाधनों के अभाव का स्थान खेल सुविधाओं के विस्तार ने लिया है.