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रायपुर से गोंदिया के लिए सीधी रेल सेवा, डोंगरगढ़ में नहीं बदलनी पड़ेगी ट्रेन, 25 स्टोशनों पर होगा ठहराव

रायपुर और गोंदिया के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. पढ़िए यह रिपोर्ट

New Train Service from Raipur to Gondia
रायपुर से गोंदिया के लिए नई ट्रेन सेवा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 10:27 PM IST

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रायपुर: यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम यात्रा सुविधा देने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. 8 जून 2026 से गाड़ी संख्या 68721 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर और गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू पैसेंजर को मर्ज कर एक नई ट्रेन 68723 रायपुर-गोंदिया मेमू पैसेंजर चलाई जाएगी. इस ट्रेनों के एक साथ जोड़ दिए जाने के बाद रायपुर से डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों को ट्रेन बदलने की जरुरत नहीं होगी. रायपुर रेल मंडल ने यह निर्णय यात्रियों के की सुविधा को देखते हुए लिया है.

ये होगा फायदा

अब तक रायपुर से गोंदिया जाने वाले यात्रियों को डोंगरगढ़ में ट्रेन बदलनी पड़ती थी. दो ट्रेनों के मर्ज होने के बाद यात्री रायपुर से सीधे गोंदिया तक एक ही ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इसके लिए ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है. नई समय सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 68723 रायपुर से शाम 19:00 बजे छूटेगी और कुल 25 स्टेशनों पर रुकते हुए रात 23:15 बजे गोंदिया पहुंचेगी. नई व्यवस्था 8 जून 2026 से लागू होगी.

ये है परिचालन का समय

रायपुर 19:00 बजे

भिलाई 19:34 बजे

दुर्ग 20:20 बजे

राजनांदगांव 20:50 बजे

डोंगरगढ़ 21:35 बजे

बोरतलाव 21:57 बजे

आमगांव 22:34 बजे

गोंदिया 23:15 बजे

इसके अलावा सरस्वती नगर, सरोना, कुम्हारी, देवबलोदा चरोदा, भिलाई पावर हाउस, भिलाई नगर और रसमडा पर भी ये ट्रेन रुकेगी. इसके साथ साथ मुड़ीपार, परमालकसा, बाकल, मुसरा, जटकन्हार, पनियाजाब, दरेकसा, सालेकसा, धनौली, गुदमा स्टेशनों पर भी रुकेगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कहा कि यह निर्णय यात्रियों की मांग और सुविधाजनक आवागमन को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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TAGGED:

RAIPUR TO GONDIA TRAIN
RAIPUR RAILWAY DIVISION
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रायपुर गोंदिया ट्रेन
DIRECT RAIL SERVICE IN CG

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