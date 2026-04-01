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हरियाणा में सरसों की सीधी खरीद से मंडियां सूनी, किसानों को MSP से ज्यादा मिल रहा भाव, आढ़तियों को नुकसान

हरियाणा में सरसों की सीधी खरीद से मंडियां सूनी ( Etv Bharat )