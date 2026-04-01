हरियाणा में सरसों की सीधी खरीद से मंडियां सूनी, किसानों को MSP से ज्यादा मिल रहा भाव, आढ़तियों को नुकसान
एमएसपी के मुकाबले खुले बाजार में सरसों का बेहतर मूल्य मिलने के कारण मंडियों में आवक काफी कम है. इससे व्यापारी परेशान हैं.
Published : April 1, 2026 at 5:36 PM IST
चरखी दादरीः किसानों का ‘काला सोना’ कही जाने वाली सरसों की फसल इस बार मंडियों के बजाय सीधे तेल मिलों में पहुंच रही है, जिससे अनाज मंडियों में सरसों की आवक काफी कम हो गई है. इस स्थिति के चलते जहां मंडी आढ़तियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकार को मिलने वाली मार्केट फीस में भी कमी आ रही है.
'मार्केट फीस की हो रही है चोरी': मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मोहन मकड़ानिया ने बताया कि "तेल मिलों में सीधे खरीद होने से आढ़तियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है." उन्होंने आरोप लगाया कि "इस प्रक्रिया में मार्केट फीस की चोरी हो रही है, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा सरकारी लैब की मशीन भी डैड पड़ी है और कोई आपरेट करने वाला नहीं है. ऐसे में किसानों को बाहरी से पैसे लेकर सरसों की लैब चैक करवानी पड़ रही हैं."
बिजली आपूर्ति बाधित, गेहूं खरीद प्रभावितः प्रशासन द्वारा 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पुख्ता इंतजामों के दावे किए गए थे. लेकिन गेहूं खरीद के पहले ही दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण किसानों और आढ़तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
सीधी खरीद पर प्रशासन की सीधी नजर: मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने बताया कि "खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. साथ ही तेल मिलों में हो रही सीधी खरीद पर नजर रखने के लिए दो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है." उन्होंने स्पष्ट किया कि "यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."