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बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक सीधी रोडवेज बस शुरू, हरिद्वार के लिए कांवड़ स्पेशल बसों का भी इंतजाम

बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक सीधी रोडवेज बस शुरू ( ETV Bharat )

फरीदाबाद:हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. बल्लभगढ़ बस डिपो से अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी हरियाणा रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है. इस नई सुविधा से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में वाहन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. खासकर फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा समय और सुविधा दोनों के लिहाज से लाभदायक साबित होगी. अब एयरपोर्ट तक पहुंचेगी रोडवेज बस: अब तक बल्लभगढ़ से संचालित रोडवेज बसें जेवर बस डिपो तक ही जाती थीं. वहां उतरने के बाद यात्रियों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अलग वाहन लेना पड़ता था. नई व्यवस्था लागू होने के बाद रोडवेज बस सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचेगी. इससे यात्रियों का अतिरिक्त समय और खर्च दोनों बचेंगे तथा सफर अधिक सुविधाजनक हो जाएगा. सुबह 8:40 बजे रवाना होगी बस: बल्लभगढ़ बस डिपो के ड्यूटी क्लर्क ईशान अली ने बताया कि, "जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है. पहले बसें केवल जेवर बस डिपो तक जाती थीं, लेकिन अब उन्हें सीधे एयरपोर्ट तक संचालित किया जा रहा है." उन्होंने बताया कि "बस सुबह 8:40 बजे बल्लभगढ़ से रवाना होगी और करीब 10:50 बजे एयरपोर्ट से वापसी करेगी. इससे यात्रियों को बीच रास्ते में बस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी." फरीदाबाद-पलवल क्षेत्र को मिलेगा सीधा लाभ (ETV Bharat) 63 किलोमीटर का सफर, किराया 85 रुपये: बल्लभगढ़ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी लगभग 63 किलोमीटर है. इस रूट पर फिलहाल 85 रुपये किराया निर्धारित किया गया है. शुरुआत में इस सेवा के लिए एक सामान्य रोडवेज बस चलाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो भविष्य में इस रूट पर अतिरिक्त बसें भी संचालित की जाएंगी, जिससे अधिक लोगों को सुविधा मिल सके.