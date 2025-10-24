ETV Bharat / state

जयपुर से पहली बार भूटान और वियतनाम के लिए शुरू होंगी सीधी फ्लाइट, एयरपोर्ट ने जारी किया विंटर शेड्यूल

जयपुर से पहली बार भूटान और वियतनाम के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी. विंटर शेड्यूल में तीन नए घरेलू गंतव्य भी जुड़ेंगे.

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 8:54 PM IST

जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब पहली बार भूटान और वियतनाम के लिए सीधी फ्लाइट सेवाएं शुरू होंगी. इसके अलावा देश के तीन नए शहर भी अब जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ेंगे. इन नए गंतव्यों पर फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट की ओर से वर्ष 2025 का विंटर शेड्यूल जारी किया गया. यह विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक लागू रहेगा.

जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक जयपुर से पहली बार दो नए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों - भूटान और वियतनाम - के लिए सीधी फ्लाइट सेवाएं शुरू की जा रही हैं. जयपुर एयरपोर्ट से कुल 1211 साप्ताहिक फ्लाइट्स संचालित होंगी, जिसका औसत प्रतिदिन लगभग 173 फ्लाइट्स है. भूटान और वियतनाम के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने के बाद, जयपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय दो सुंदर पर्यटन स्थलों से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों को इन एशियाई देशों की यात्रा करने में सुविधा होगी.

जारी किए गए विंटर शेड्यूल के तहत, जयपुर एयरपोर्ट से कुल 95 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स संचालित होंगी. इनमें एतिहाद एयरवेज की 20 साप्ताहिक फ्लाइटें, तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर अरेबिया की 14-14 साप्ताहिक फ्लाइटें शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में दुबई, बैंकॉक, मस्कट, शारजाह समेत अन्य प्रमुख शहर शामिल रहेंगे. भूटान और वियतनाम के लिए फ्लाइट सेवाएं शुरू होने के बाद जयपुर एयरपोर्ट दक्षिण-पूर्व एशिया से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा. वियतनाम एयरलाइंस और भूटान एयरवेज जयपुर से फ्लाइट संचालन शुरू करेंगी. इन गंतव्यों से जुड़ाव के बाद जयपुर इन एशियाई देशों से सीधे जुड़ जाएगा, जो पर्यटन और वाणिज्यिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होगा. यात्री अब वियतनाम (हनोई) और भूटान (पारो) के लिए सीधी फ्लाइट से पहुंच सकेंगे.

इस बार के विंटर शेड्यूल में कई नए घरेलू गंतव्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबी सड़क यात्रा से राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी. शेड्यूल के अनुसार, जयपुर एयरपोर्ट से कुल 1116 साप्ताहिक घरेलू फ्लाइट्स संचालित होंगी. देश के करीब 37 प्रमुख शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी. नवी मुंबई, नागपुर और नोएडा जैसे शहरों को भी इस विंटर शेड्यूल में शामिल किया गया है. अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, चंडीगढ़, चेन्नई, पुणे, सूरत, वाराणसी समेत विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए जयपुर से सीधी फ्लाइट सेवाएं जारी रहेंगी.

राजस्थान के प्रमुख शहरों को भी बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है. पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जैसे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है. इंडिगो एयरलाइंस की जयपुर से 687 साप्ताहिक फ्लाइट्स संचालित होंगी. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस 185 साप्ताहिक फ्लाइट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहेगी. एयर इंडिया देश के प्रमुख महानगरों से भी जयपुर को जोड़ेगी.

