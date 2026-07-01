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बरेली-जेवर के लिए सीधी उड़ान शुरू; यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत, सप्ताह में चार दिन होंगी उड़ानें

बरेली : रुहेलखंड के लोगों के लिए बुधवार का दिन हवाई संपर्क के लिहाज से अहम साबित हुआ. बरेली और जेवर एयरपोर्ट के बीच हवाई सेवा बुधवार से शुरू हो गई. इस मौके पर बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने पहली महिला यात्री को बोर्डिंग पास सौंपकर और केक काटकर सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया.

बरेली एयरपोर्ट के अवधेश अग्रवाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, नई सेवा के तहत बुधवार को 78 सीटों वाली पहली विमान सेवा जेवर से बरेली पहुंची. इसके बाद दोपहर 12:20 बजे पहली फ्लाइट बरेली से जेवर के लिए रवाना हुई. सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि यह केवल एक नई हवाई सेवा नहीं, बल्कि पूरे रुहेलखंड के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि सप्ताह में चार दिन संचालित होने वाली यह हवाई सेवा व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और उद्योग जगत के लिए भी लाभकारी साबित होगी. पहली उड़ान की यात्री अनामिका सिंह ने कहा कि नई सेवा से यात्रा का समय कम होगा और लोगों को अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.

बरेली एयरपोर्ट के अवधेश अग्रवाल ने बताया कि बरेली और जेवर के बीच उड़ानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी. एयर टाइम-टेबल के अनुसार, विमान सुबह 10:30 बजे नोएडा से उड़ान भरकर 11:20 बजे बरेली पहुंचेगा. वापसी में दोपहर 12:05 बजे बरेली से रवाना होकर दोपहर 1:00 बजे नोएडा पहुंचेगा.

बरेली एयरपोर्ट के निदेशक ने कहा कि सांसद के लगातार प्रयासों के चलते बरेली को जेवर और दिल्ली के लिए हवाई सेवा का लाभ मिला है. उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट के विकास को गति दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि बढ़ती हवाई सेवाओं को देखते हुए एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना पहले से तैयार कर ली गई थी. इसी क्रम में राज्य सरकार से 23.55 एकड़ भूमि एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध करा दी गई है, जबकि भविष्य में भारतीय वायु सेना से भी लगभग 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जाएगी.