बरेली-जेवर के लिए सीधी उड़ान शुरू; यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत, सप्ताह में चार दिन होंगी उड़ानें
बरेली एयरपोर्ट के अवधेश अग्रवाल ने बताया कि कुल यात्रा अवधि लगभग 1 घंटा 5 मिनट होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 7:30 PM IST
बरेली : रुहेलखंड के लोगों के लिए बुधवार का दिन हवाई संपर्क के लिहाज से अहम साबित हुआ. बरेली और जेवर एयरपोर्ट के बीच हवाई सेवा बुधवार से शुरू हो गई. इस मौके पर बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने पहली महिला यात्री को बोर्डिंग पास सौंपकर और केक काटकर सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया.
जानकारी के मुताबिक, नई सेवा के तहत बुधवार को 78 सीटों वाली पहली विमान सेवा जेवर से बरेली पहुंची. इसके बाद दोपहर 12:20 बजे पहली फ्लाइट बरेली से जेवर के लिए रवाना हुई. सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि यह केवल एक नई हवाई सेवा नहीं, बल्कि पूरे रुहेलखंड के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने कहा कि सप्ताह में चार दिन संचालित होने वाली यह हवाई सेवा व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और उद्योग जगत के लिए भी लाभकारी साबित होगी. पहली उड़ान की यात्री अनामिका सिंह ने कहा कि नई सेवा से यात्रा का समय कम होगा और लोगों को अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.
बरेली एयरपोर्ट के अवधेश अग्रवाल ने बताया कि बरेली और जेवर के बीच उड़ानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी. एयर टाइम-टेबल के अनुसार, विमान सुबह 10:30 बजे नोएडा से उड़ान भरकर 11:20 बजे बरेली पहुंचेगा. वापसी में दोपहर 12:05 बजे बरेली से रवाना होकर दोपहर 1:00 बजे नोएडा पहुंचेगा.
बरेली एयरपोर्ट के निदेशक ने कहा कि सांसद के लगातार प्रयासों के चलते बरेली को जेवर और दिल्ली के लिए हवाई सेवा का लाभ मिला है. उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट के विकास को गति दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि बढ़ती हवाई सेवाओं को देखते हुए एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना पहले से तैयार कर ली गई थी. इसी क्रम में राज्य सरकार से 23.55 एकड़ भूमि एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध करा दी गई है, जबकि भविष्य में भारतीय वायु सेना से भी लगभग 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जाएगी.
एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार, विस्तार के बाद मौजूदा एक टैक्सी ट्रैक को बढ़ाकर दो टैक्सी ट्रैक किया जाएगा. साथ ही एयरबस-320 और एयरबस-321 जैसे बड़े विमानों के संचालन के लिए पार्किंग क्षमता भी बढ़ाई जाएगी. वर्तमान में तीन एयरक्राफ्ट पार्किंग वे हैं, जिन्हें पहले सात और बाद में बढ़ाकर दस तक किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि टर्मिनल भवन का भी चरणबद्ध विस्तार होगा. वर्तमान क्षेत्रफल को पहले चरण में 3,000 से बढ़ाकर 15,000 वर्गमीटर और दूसरे चरण में 30,000 वर्गमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में बढ़ने वाले यात्री भार को आसानी से संभाला जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि जेवर (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) के लिए उड़ान सप्ताह में चार दिन संचालित होगी, जबकि दिल्ली के लिए सप्ताह में तीन दिन सेवा उपलब्ध रहेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यात्रियों की संख्या और मांग बढ़ने पर दिल्ली के लिए उड़ानों की आवृत्ति भी बढ़ाई जाएगी.
उन्होंने कहा कि कुल यात्रा अवधि लगभग 1 घंटा 5 मिनट होगी. हालांकि विमान हवा में करीब 30 से 35 मिनट ही रहेगा. बोर्डिंग गेट बंद होने से लेकर गंतव्य पर गेट खुलने तक का कुल समय लगभग 65 मिनट माना जाएगा.
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