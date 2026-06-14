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15 जून से शुरू होगी लखनऊ-नोएडा के बीच सीधी उड़ान, पहली फ्लाइट में सफर करेंगे जमीन देने वाले 172 किसान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ वासियों के लिए अच्छी खबर है. अब नोएडा के लिए उनका सफर और आसान होने वाला है क्योंकि सोमवार 15 जून से लखनऊ एयरपोर्ट से नोएडा के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है, इसका लाभ नोएडा और दिल्ली वालों को मिलेगा. वहीं, इस फ्लाइट के शुरू होने से प्रदेश के भीतर हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी.

15 जून से शुरू होगी लखनऊ-नोएडा के बीच सीधी उड़ान (Video Credit; ETV Bharat)

इस नई उड़ान सेवा से व्यापारियों, कॉर्पाेरेट पेशेवरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों समेत अन्य यात्रियों को दोनों शहरों के बीच आवागमन का लाभ मिलेगा. अब एक ही दिन में नोएडा से लखनऊ आना-जाना संभव हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस रूट पर पहली उड़ान 15 जून को संचालित की जाएगी, जबकि नियमित उड़ान सेवाएं 1 जुलाई 2026 से शुरू होंगी.

पहली फ्लाइट में 172 किसान करेंगे यात्रा

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान ही उद्घाटन फ्लाइट में सफर करेंगे. इनमें वे किसान भी शामिल होंगे जिनकी जमीन तो नहीं गई, लेकिन उन्हें विस्थापित होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को हवाई यात्रा कराकर पीएम मोदी के हवाई चप्पल से हवाई सफर के सपने को साकार किया है. विधायक ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली फ्लाइट में 172 किसान यात्रा करेंगे.