15 जून से शुरू होगी लखनऊ-नोएडा के बीच सीधी उड़ान, पहली फ्लाइट में सफर करेंगे जमीन देने वाले 172 किसान

15 जून से शुरू होगी लखनऊ-नोएडा के बीच सीधी उड़ान, पहली फ्लाइट में सफर करेंगे जमीन देने वाले 172 किसान
जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान ही उद्घाटन फ्लाइट में सफर करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 7:10 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ वासियों के लिए अच्छी खबर है. अब नोएडा के लिए उनका सफर और आसान होने वाला है क्योंकि सोमवार 15 जून से लखनऊ एयरपोर्ट से नोएडा के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है, इसका लाभ नोएडा और दिल्ली वालों को मिलेगा. वहीं, इस फ्लाइट के शुरू होने से प्रदेश के भीतर हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी.
इस नई उड़ान सेवा से व्यापारियों, कॉर्पाेरेट पेशेवरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों समेत अन्य यात्रियों को दोनों शहरों के बीच आवागमन का लाभ मिलेगा. अब एक ही दिन में नोएडा से लखनऊ आना-जाना संभव हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस रूट पर पहली उड़ान 15 जून को संचालित की जाएगी, जबकि नियमित उड़ान सेवाएं 1 जुलाई 2026 से शुरू होंगी.
पहली फ्लाइट में 172 किसान करेंगे यात्रा
जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान ही उद्घाटन फ्लाइट में सफर करेंगे. इनमें वे किसान भी शामिल होंगे जिनकी जमीन तो नहीं गई, लेकिन उन्हें विस्थापित होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को हवाई यात्रा कराकर पीएम मोदी के हवाई चप्पल से हवाई सफर के सपने को साकार किया है. विधायक ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली फ्लाइट में 172 किसान यात्रा करेंगे.
उड़ान की समय सारिणी
इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 2278 लखनऊ से नोएडा के लिए सुबह 07ः05 बजे उड़ान भरकर करीब 08ः05 पर नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगी.
वहीं, इंडिगो की ही उड़ान संख्या 6ई2279 नोएडा से लखनऊ के लिए शाम 06ः55 पर उड़ान भरकर करीब 08ः00 बजे लखनऊ पहुंचेगी.
लखनऊ से इन शहरों के लिए पहले से शुरू है उड़ान सेवा
इस नई सेवा के शुरू होने से लखनऊ एयरपोर्ट के घरेलू उड़ान नेटवर्क का विस्तार होगा. लखनऊ एयरपोर्ट से लखनऊ से उत्तर प्रदेश के लिए पहले से ही वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और हिंडन एयरपोर्ट के लिए उड़ान शुरू हैं. अब जेवर के लिए हवाई यात्रा शुरू होने के बाद लखनऊ से नोएडा के लिए यात्रा सुगम होगी.
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