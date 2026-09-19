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बाड़मेर में सभापति पद के लिए भाजपा-कांग्रेस में सीधा मुकाबला, चौहटन नगर पालिका में रूपसिंह राठौड़ निर्विरोध बने अध्यक्ष

बाड़मेर : नगर परिषद के सभापति पद के लिए नामांकन वापसी का समय खत्म होने के बाद अब बाड़मेर में तस्वीर साफ हो गई है. यहां भाजपा के गौतम बॉबी और कांग्रेस के जयमल सिंह के बीच सीधा मुकाबला होगा. पूर्ण बहुमत होने की वजह से भाजपा प्रत्याशी गौतम बॉबी का सभापति बनना तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस सियासी दांव आजमाइश कर बागी और निर्दलीयों को अपने पाले में लाने की जुगत में जुटी है.

भाजपा से गौतम बॉबी के अलावा गंगाविशन अग्रवाल और सुनील सिंघवी ने सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया. इसके बाद भाजपा से गौतम बॉबी चुनावी मैदान में रह गए. इधर, कांग्रेस ने जयमलसिंह अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस की मधुलता ने भी कांग्रेस और निर्दलीय से दो नामांकन पत्र दाखिल किए थे. नामांकन वापसी के अंतिम दिन शुक्रवार को उन्होंने नामांकन वापस ले लिए थे.

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ऐसे में अब चुनावी तस्वीर साफ हो गई है कि भाजपा के गौतम बॉबी और कांग्रेस के जयमलसिंह के बीच सीधी टक्कर होनी है. ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पार्षदों को एकजुट रखना और क्रॉस वोटिंग के खतरे को टालना है. कांग्रेस का पूरा जोर अपना कोरम पूरा करने और बागी व निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में लाने पर टिका हुआ है. बाड़मेर नगर परिषद की कुल 55 सीटें हैं. भाजपा ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ 29 सीटों पर जीत हासिल की है और 5 निर्दलीयों का भी समर्थन है. ऐसे में भाजपा के पास कुल 34, जबकि कांग्रेस के पास 21 वोट हैं.

गौतम बॉबी ने 35 दिन पहले भाजपा ज्वाइन की थी. इसके बाद भाजपा की टिकट पर वार्ड संख्या 15 में चुनाव लड़कर जीत हासिल की. बॉबी 11वीं पास हैं. वे आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं. उनका कोयला ट्रेडिंग और पेट्रोल पंप का कारोबार है. बॉबी वर्तमान में नाकोड़ा ट्रस्ट के ट्रस्टी का कार्य कर रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के जयमलसिंह ने वार्ड संख्या 32 से चुनाव लड़ा और जीत गए. इससे पहले उनकी पत्नी लक्ष्मी कंवर पार्षद थीं. जयमल सिंह पेशे से व्यापारी हैं और 12वीं पास हैं.