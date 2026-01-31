ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- भरण पोषण बकाया की वसूली के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट अवैध

कोर्ट ने अलीगढ़ फैमिली कोर्ट के 25 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया. कहा कि कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए.

January 31, 2026

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भरण पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करना न केवल कानून के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का भी उल्लंघन है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने अलीगढ़ के मोहम्मद शहजाद की याचिका पर दिया है. साथ ही यह टिप्पणी के साथ गुजारा भत्ता मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया. अलीगढ़ की फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता बकाया मामले में याची के खिलाफ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद कहा कि फैमिली कोर्ट अक्सर भरण पोषण के मामलों में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर सीधे गैर जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी कर रही हैं, जिसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है, उसे किसी अपराधी की तरह नहीं माना जाना चाहिए. इस बात पर जोर दिया कि किसी भी स्वतंत्र नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए और अदालतों को अपने उत्साह में किसी व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता को तब तक नहीं कुचलना चाहिए, जब तक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए.

संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है और इसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है, न कि अदालतों द्वारा कानून की गलत समझ के आधार पर. कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125(3) भरण पोषण के आदेशों को लागू करने की एक विस्तृत विधि प्रदान करती है.

इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले बकाया राशि वसूलने के लिए उसी तरह का वारंट जारी करना चाहिए, जैसा जुर्माना वसूलने के लिए धारा 421 के तहत किया जाता है. धारा 421 के तहत केवल चल या अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से वसूली का प्रावधान है, जिसमें गिरफ्तारी का कोई स्थान नहीं है. गिरफ्तारी या कारावास की सजा केवल तभी दी जा सकती है, जब वारंट निष्पादित होने के बाद भी राशि का कोई हिस्सा बकाया रह जाए. इस प्रकार वसूली वारंट और गिरफ्तारी वारंट का एकसाथ जारी किया जाना कानून की दृष्टि में पूरी तरह अवैध है.

फैमिली कोर्ट की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट1984 की धारा 18(2) भी यही कहती है कि भरण पोषण के आदेशों का निष्पादन उसी प्रक्रिया से होना चाहिए जो सीआरपीसी में निर्धारित है. इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश फैमिली कोर्ट रूल्स 2006 के नियम 36 के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वेतन की कुर्की का अतिरिक्त विकल्प भी है, जो सीपीसी के प्रावधानों के तहत आता है.

कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों का संदर्भ देते हुए कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था, न कि मौजूदा वैधानिक अधिकारों को कम करना. उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ फैमिली कोर्ट के 25 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले व्यक्ति को नोटिस जारी कर भुगतान न करने का पर्याप्त कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही क्रमिक रूप से वसूली की कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए.

