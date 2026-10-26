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गया एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू, CM सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी

गया बैंकॉक हवाई सर्विस शुरू ( ETV Bharat )

गया जी: बिहार से विदेशों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा अब धरातल पर उतरने लगी है. इसी कड़ी में सोमवार को सीएम ने गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार बैंकॉक से सीधी उड़ान का शुभारंभ किया. ये पहला अवसर होगा, जब बैंकॉक से पर्यटक और श्रद्धालु गयाजी सीधे पहुंचेंगे. उन्होंने इसे पर्यटन के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

पहले भारतीय विमान की उड़ान सेवा

बैंकॉक गयाजी बैंकॉक इंडिगो की ये पहली उड़ान है. इससे पहले थाई एयरवेज के विमान गयाजी एयरपोर्ट पर आते थे. थाई एयरवेज की भी उड़ानें बोधगया पर्यटन सीजन में ही होती थी लेकिन पहली बार इंडिगो ने बैंकॉक गयाजी बैंकॉक की अंतरराष्ट्रीय हवाई सर्विस शुरू की है. सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ लोक सेवक आवास से वर्चुअली हरी झंडी दिखा कर इसकी शुरुआत की.

पहली बार गयाजी से बैंकॉक के लिए इंडिगो ने भरी उड़ान (ETV Bharat) क्या बोले डीएम?

गया जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि आज बिहार सरकार की पहल पर गयाजी बैंकॉक के लिए ये सीधी उड़ान की सुविधा हुई है. ये सप्ताह में दो दिन संचालित होगी. चूकि बड़ी संख्या में पर्यटक बैंकॉक से बोधगया आते हैं. उनके लिए ये महत्वपूर्ण सुविधा है. इस विमान के संचालन से पूरे मगध को लाभ होगा. बिहार सरकार ने बिहार को विदेशों से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की थी, आज इस पहल की कड़ी में मुख्यमंत्री ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है. "अभी बैंकॉक के लिए ही सीधी उड़ान की सुविधा शुरू हुई है. अक्टूबर से मार्च के महीने तक कई और अन्य देशों के विमान का आवागमन गया जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा. हालांकि वह सीजनल विमान होते हैं, यह जो इंडिगो के विमान की शुरुआत हुई है, यह पहली भारतीय फ्लाइट है जो गया से बैंकॉक जाएगी."- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat) पहले विमान में गए 36 यात्री गए

इंडिगो की पहली विमान से कुल 36 यात्री बैंकॉक गए हैं, जिनमें गया जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं. कुछ अधिकारी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए हैं, जबकि बैंकॉक से गयाजी आने वाले यात्रियों की संख्या 56 है. गयाजी एयरपोर्ट निदेशक अवधेश कुमार के अनुसार सप्ताह में दो दिन संचालित होगी. हालांकि पहले से विभिन्न एयरलाइंस के विमान गयाजी एयरपोर्ट पर आते रहे हैं लेकिन भारतीय मूल का ये पहला विमान है, जो बैंकॉक गयाजी बैंकॉक की सुविधा होगी. पहली उड़ान 12: 28 बजे भरी, जो तीन घंटे में बैंकॉक पहुंचेगी.