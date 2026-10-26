गया एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू, CM सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी
पहली बार गयाजी बैंकॉक की हवाई सर्विस शुरू हुई है. सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : October 26, 2026 at 2:12 PM IST
गया जी: बिहार से विदेशों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा अब धरातल पर उतरने लगी है. इसी कड़ी में सोमवार को सीएम ने गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार बैंकॉक से सीधी उड़ान का शुभारंभ किया. ये पहला अवसर होगा, जब बैंकॉक से पर्यटक और श्रद्धालु गयाजी सीधे पहुंचेंगे. उन्होंने इसे पर्यटन के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
पहले भारतीय विमान की उड़ान सेवा
बैंकॉक गयाजी बैंकॉक इंडिगो की ये पहली उड़ान है. इससे पहले थाई एयरवेज के विमान गयाजी एयरपोर्ट पर आते थे. थाई एयरवेज की भी उड़ानें बोधगया पर्यटन सीजन में ही होती थी लेकिन पहली बार इंडिगो ने बैंकॉक गयाजी बैंकॉक की अंतरराष्ट्रीय हवाई सर्विस शुरू की है. सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ लोक सेवक आवास से वर्चुअली हरी झंडी दिखा कर इसकी शुरुआत की.
क्या बोले डीएम?
गया जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि आज बिहार सरकार की पहल पर गयाजी बैंकॉक के लिए ये सीधी उड़ान की सुविधा हुई है. ये सप्ताह में दो दिन संचालित होगी. चूकि बड़ी संख्या में पर्यटक बैंकॉक से बोधगया आते हैं. उनके लिए ये महत्वपूर्ण सुविधा है. इस विमान के संचालन से पूरे मगध को लाभ होगा. बिहार सरकार ने बिहार को विदेशों से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की थी, आज इस पहल की कड़ी में मुख्यमंत्री ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है.
"अभी बैंकॉक के लिए ही सीधी उड़ान की सुविधा शुरू हुई है. अक्टूबर से मार्च के महीने तक कई और अन्य देशों के विमान का आवागमन गया जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा. हालांकि वह सीजनल विमान होते हैं, यह जो इंडिगो के विमान की शुरुआत हुई है, यह पहली भारतीय फ्लाइट है जो गया से बैंकॉक जाएगी."- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी
पहले विमान में गए 36 यात्री गए
इंडिगो की पहली विमान से कुल 36 यात्री बैंकॉक गए हैं, जिनमें गया जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं. कुछ अधिकारी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए हैं, जबकि बैंकॉक से गयाजी आने वाले यात्रियों की संख्या 56 है. गयाजी एयरपोर्ट निदेशक अवधेश कुमार के अनुसार सप्ताह में दो दिन संचालित होगी.
हालांकि पहले से विभिन्न एयरलाइंस के विमान गयाजी एयरपोर्ट पर आते रहे हैं लेकिन भारतीय मूल का ये पहला विमान है, जो बैंकॉक गयाजी बैंकॉक की सुविधा होगी. पहली उड़ान 12: 28 बजे भरी, जो तीन घंटे में बैंकॉक पहुंचेगी.
अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम सीधे जुड़ेंगे
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की संस्कृति और पर्यटन को नई रफ्तार दी जा रही है. बिहार को दुनिया के मानचित्र पर एक अलग पहचान मिलेगी और इस से ना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी गया जी और बिहार जुड़ेगा. पहले बैंकॉक से गयाजी आने जाने के लिए पर्यटकों को 5-6 घंटे का अधिक समय लगता था लेकिन अब समय की बचत होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा गयाजी से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान भरने वालों को मेरी शुभकामनाएं है. इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ने का मगध को अवसर मिल रहा है. यहीं से भगवान बुद्ध का संदेश दुनिया में प्रसारित हुई है. सीएम ने प्रभु श्री राम का भी जिक्र किया. सीएम ने कहा कि जल्द ही दुबई और नेपाल से हवाई सेवा शुरू करने की सरकार ने नीति लाई है.
"गयाजी और बैंकॉक के बीच इंडिगो एयरलाइंस की पहली नॉन-स्टॉप अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का शुभारंभ हो गया है. इस नई हवाई सेवा से बिहार की अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी. साथ ही पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
क्या बोलीं हम विधायक?
वहीं, इमामगंज की विधायक दीपा मांझी ने भी विमान सेवा शुरू होने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'गया जिले के लिए आज का यह दिन बहुत ही सुखद है. मुख्यमंत्री ने आज जो विमान का उद्घाटन किया है, इससे हमारे यात्रियों के लिए काफी सुविधा होगी. यह फ्लाइट हमेशा के लिए और हमेशा गया जी से आएगी-जाएगी.'
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