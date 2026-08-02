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रोजगारपरक शिक्षा का मौका : महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 6 अगस्त से डायरेक्ट एडमिशन

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )