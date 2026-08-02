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रोजगारपरक शिक्षा का मौका : महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 6 अगस्त से डायरेक्ट एडमिशन

डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और डिग्री कोर्सेज के लिए 12वीं पास निर्धारित की गई है.

Government Women's Polytechnic College, Gandhinagar, Jaipur
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन के जरिए रोजगार के बेहतर अवसर तलाश रहीं छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज की खाली सीटों पर 6 अगस्त से सीधे (ऑफलाइन) प्रवेश शुरू होंगे. 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर छात्राएं डॉक्यूमेंट और निर्धारित शुल्क के साथ कॉलेज पहुंचकर एडमिशन ले सकेंगी.

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस बार रिक्त सीटों को भरने के लिए ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को स्किल बेस और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ा जा सके. जयपुर के गांधीनगर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की प्राचार्या शालिनी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बची हुई सीटों पर 6 अगस्त से डायरेक्ट एडमिशन दिए जाएंगे. प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा. इच्छुक छात्राओं को अपने मूल दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित कॉलेज में उपस्थित होना होगा.

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ये कार्सेस: उन्होंने बताया कि इन कॉलेजों में कमर्शियल आर्ट, ब्यूटी कल्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस संचालित हैं. इसके अलावा बीएफए, बीवीई और बीडेस जैसे चार वर्षीय डिग्री कोर्सेस भी उपलब्ध हैं. इन कोर्सेस का फोकस उद्योगों की जरूरत के अनुसार तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक कौशल विकसित करना है, ताकि छात्राएं पढ़ाई पूरी करने के बाद आसानी से रोजगार या स्वरोजगार के अवसर हासिल कर सकें.

ये रहेगी न्यूनतम योग्यता: शालिनी गुप्ता ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और डिग्री कोर्सेज के लिए 12वीं पास निर्धारित की गई है. इन कोर्सेस से प्रशिक्षित छात्राएं आज देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर रही हैं. कई छात्राएं स्वरोजगार के जरिए भी अपनी पहचान बना रही हैं. उन्होंने छात्राओं और महिलाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय पर एडमिशन लें.

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ADMISSION WOMEN POLYTECHNIC COLLEGE
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टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन
EMPLOYMENT ORIENTED EDUCATION

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