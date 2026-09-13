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बांदा में गौशालाओं का हाल; कीचड़-दुर्गंध के बीच बसेरा, कहीं भूसा तक नहीं

गौशालाओं के संचालन पर रोजाना करीब 25 लाख रुपये का खर्च, हालात फिर भी बदतर, पढ़िए आनंद तिवारी की खास रिपोर्ट...

बांदा की गौशालाओं पर ग्राउंड रिपोर्ट
बांदा की गौशालाओं पर ग्राउंड रिपोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 4:53 PM IST

8 Min Read
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बांदा: सड़कों पर घूमते छुट्टा गौवंश, आए दिन होते हादसे और इनसे निजात दिलाने के लिए बनीं गौशालाएं. लेकिन क्या हकीकत में राहत मिल पाई? बांदा की तस्वीर देखकर तो ऐसा नहीं लगता. सड़कों के साथ खेतों में भी घूमंतू गौवंश अब भी समस्या बने हैं. किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए पहले की ही तरह परेशान हैं. बीच सड़क गौवंश कहीं भी देखने को मिल जाएंगे. न कोई रोकने वाला, न टोकने वाला. अब बात करें तो गौशालाओं की तो, स्थिति वहां भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती. हालांकि दावे तो कुछ अलग ही हैं. जिसमें कहा जाता है कि इंतजाम मुकम्मल हैं और गौशालाओं में गौवंशों का बेहतर ढंग से पालन हो रहा है. जिले में 263 गौशालाएं हैं और इसमें 18 वृहद गौ संरक्षण केंद्र. ईटीवी भारत की टीम ने इसकी पड़ताल की. जानिए दावों के उलट जमीनी हकीकत क्या है, इस खास रिपोर्ट में...

बांदा से आनंद तिवारी की खास रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

रोजाना लाखों रुपये का खर्च

बता दें कि जिले में गौशालाओं के संचालन पर खर्च रोज का ही लाखों रुपये है. प्रति वृहद गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण में लगभग 01 से 2 करोड़ रुपये का खर्च आता है. जबकि प्रति गोवंश 50 रुपये रोज का सरकार चारे के लिए देती है. यही व्यवस्था जिले की अन्य गौशालाओं में भी लागू है. गौशालाओं में केयरटेकर, डॉक्टर आदि की भी व्यवस्था है. दूसरी तरफ गौवंश फिर भी दुर्दशा में हैं और उनकी मौत भी हो रही है. इनके इलाज की व्यवस्था भी सुचारू नहीं पाई गई.

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

वृहद गौ संरक्षण केंद्र का हाल

बांदा सदर तहसील क्षेत्र के टिकरी गांव में एनजीओ द्वारा संचालित 01 करोड़ 20 लाख की लागत से बने वृहद गौ संरक्षण केंद्र का जायजा लेने पर स्थिति दावों के उलट ही मिली. यहां एक गौवंश परिसर में मृत पड़ा मिला तो दूसरा बीमार. वहीं गौशाला के पास ही कई मृत गौवंशों को एक गड्ढे में फेंका हुआ पाया गया. गड्ढा तो खुदवा दिया गया, मगर मृत गौवंशों को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी नहीं डाली गई. पूरी गौशाला में दुर्गंध मिली. हालांकि, यहां पर चारे भूसे और पानी समेत टीन शेड आदि की व्यवस्था सही मिली. यहां के केयरटेकर महेश ने भी बताया कि एक गौवंश की मौत हो गई है. बताया कि गौशाला में 4 टीन शेड हैं, जिसमें 20 चरही बनी हुई है.

सड़क पर छुट्टा मवेशी
सड़क पर छुट्टा मवेशी (Photo Credit; ETV Bharat)

भुरेड़ी की गौशाला, हर तरफ कीचड़

बड़ोखर ब्लॉक के भुरेड़ी में गांव में बनी गौशाला का जायजा लेने पर स्थिति खराब ही मिली. गौशाला में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ मिला. गौवंश इसी कीचड़ और गंदगी में विचरते मिले. यहां के केयरटेकर राजाराम ने बताया कि इस गौशाला में 175 गौवंश संरक्षित हैं और 8 या 10 दिन में एक बार डॉक्टर आते हैं. यहां गौवंशों को न तो हरे चारे की नियमित व्यवस्था है और न ही पशु आहार मिलता है.

खेतों में गौवंशों का बसेरा
खेतों में गौवंशों का बसेरा (Photo Credit; ETV Bharat)

त्रिवेणी गांव की गौशाला, भूसा ही नहीं

बड़ोखर ब्लॉक के ही त्रिवेणी गांव में बनी गौशाला में तो भूसा ही नहीं मिला. केयरटेकर नाथूराम ने बताया कि भूसा आज ही खत्म हुआ है और मंगवाया जा रहा है. इस गौशाला में कीचड़ का अंबार दिखा तो गौशाला के बाहर एक छोटा गौवंश बीमार हालत में मिला. नाथूराम ने बताया कि इस गौशाला में लगभग 150 गोवंश संरक्षित हैं. हालांकि मौके पर लगभग 70-80 गौवंश ही पाए गए. बाकी गौवंशों के पर नाथूराम ने बताया कि अभी वह बाहर हैं, जिन्हें शाम तक गौशाला के अंदर लाया जाएगा. बताया कि बरसात के समय में गौशाला में जलभराव और कीचड़ से बहुत समस्या होती है.

गौशालाओं की स्थिति
गौशालाओं की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

क्यों बढ़ रही लावारिस गौवंशों की संख्या?

स्थानीय लोग बताते हैं कि अन्ना प्रथा की समस्या यहां 15 से 20 सालों से है. पहले यहां ऐसा नहीं था. लोग गौवंशों के दूध न देने पर छुट्टा छोड़ देते हैं. इसके अलावा पहले खेती में बैलों की उपयोगिता थी. जिसके चलते गायों को पाला जाता था. बछड़े बड़े होकर बैल बनते थे और उनसे खेतीबाड़ी का काम लिया जाता था. अब खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है. धीरे-धीरे बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई. लोगों ने भी गायों को पालना बंद कर दिया. गायों की जगह भैंसों ने ले ली. क्योंकि उसमें उनका फायदा ज्यादा है. इसी के बाद अन्ना प्रथा ने जन्म ले लिया. यह प्रथा आज किसानों के लिए अभिशाप बनी हुई है. लोग यह भी कहते हैं कि इस प्रथा के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वे खुद हैं.

गौवंशों के लिए यही चारा
गौवंशों के लिए यही चारा (Photo Credit; ETV Bharat)

गौरक्षा समिति का क्या है कहना

गोरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति बताते हैं कि समय-समय पर जिले में संचालित गौशालाओं का निरीक्षण किया जाता है और जो कमियां होती है, उनसे अधिकारियों को अवगत कराया जाता है. समस्याओं का समाधान भी होता है. गौशालाओं को संचालित करने के लिए कई विभागों से फंड मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं. जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, वह भी निम्न क्वालिटी के हैं. मृत गौवंशों के निस्तारण की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते कुत्ते उन्हें नोचकर खाते हैं.

आए दिन हो रहीं सड़क दुघर्टनाएं

छुट्टा गौवंशों के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि गौशालाएं तो बनीं, लेकिन सड़कों पर गौवंशों की संख्या कम नहीं हु है. यह स्थिति चिंताजनक है. दूसरी तरफ फसलों को भी छुट्टा गौवंश नुकसान पहुंचा रहे हैं. खेतों में गौवंशों का झुंड घुसकर पूरी फसल पर ही पानी फेर दे रहा है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार गुप्ता कहते हैं कि किसान गौवंश को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बरसात के समय में उनके पास जगह नहीं है. जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि लोग अपने-अपने गौवंश बांध लें. इसके अलावा जुर्माने का भी आदेश दिया गया है. जो भी लोग अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए. पशुओं को जब्त किया जाएगा.

मैंने जिले की कई गौशालाओ में जाकर निरीक्षण किया है. बारिश के इस मौसम में कीचड़ व गंदगी देखने को मिली है, जिसकी साफ-सफाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा हमारे जिले में टोटल 285 गौशालाएं थीं, जिसमें से कुछ बंद हो गई हैं. फिलहाल 263 गौशालाएं संचालित हैं. जिसमें 18 वृहद संरक्षण केंद्र भी हैं. इनमें 46000 गोवंश संरक्षित है. चारे-भूसे से संबंध में भी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुईं हैं. यह भी कि सही चारा-भूसा गौवंशों को नही दिया जा रहा. इसके संबंध में जिम्मेदार लोगो को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. मुझे बांदा में आए हुए अभी लगभग 2 महीना ही हो रहा है. मेरा प्रयास रहेगा कि यहां की गौशालाओं के सम्बंध में जो समस्याएं हैं, उसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए. डॉक्टरों की यहां कमी है. जिसके कारण गौवंशों का परीक्षण 8 से 10 दिन में हो पाता है. -डॉक्टर निर्मल कुमार गुप्ता, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

क्या कहते हैं मंत्री

गौशालाओं की मौजूदा स्थिति पर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह कहते हैं, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक अन्ना प्रथा की समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता. आज प्रदेश में 7500 गौशालाएं हैं, जिसमें लगभग 13 लाख गौवंश संरक्षित हैं. रोजाना इन पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है. अन्ना प्रथा की शुरुआत बुंदेलखंड से ही हुई और यह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है. बांदा के जिलाधिकारी ने दो बड़ी गौशालाओं की मांग रखी है. जिसे जल्द ही बनवाया जाएगा. वहीं बांदा में एक बड़ा पशु अस्पताल भी सरकार बनवाएगी.


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