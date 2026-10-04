जींद में कांग्रेस का गुटबाजी पर मंथन, सैलजा बोली- गड़बड़ी किसने की, इसपर भी मंथन जरूरी, बीरेंद्र सिंह बोले- पार्टी में दो तरह के लोग
जींद में कांग्रेस का गुटबाजी पर मंथन. सैलजा ने कहा कि गड़बड़ी किसने की, इसपर भी मंथन जरूरी, बृजेंद्र सिंह का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना.
Published : October 4, 2026 at 12:13 PM IST
जींद: उचाना स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय में शनिवार को आयोजित कांग्रेस के ब्लॉकस्तरीय सम्मेलन में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और संगठन को मजबूत करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा. सम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नेताओं ने एक-दूसरे के साथ चलने और पार्टी को मजबूत करने की जरूरत बताई, वहीं कुछ नेताओं ने पार्टी के भीतर की कमियों और गुटबाजी पर भी सवाल उठाए. सम्मेलन में उमड़ी भीड़ के चलते कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन से रैली में तब्दील होता नजर आया. उमस भरे मौसम के बावजूद कार्यकर्ता कार्यक्रम के अंत तक डटे रहे.
'कांग्रेस में दूरी किसने पैदा की, इस पर भी हो मंथन': सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस में एकजुटता की बात पर पार्टी के भीतर की परिस्थितियों पर सवाल उठाए. चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो किन परिस्थितियों में बीजेपी में गए, ये सभी जानते हैं. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में सभी साथ थे, तो दूरी किसने पैदा की और पार्टी में गड़बड़ी किसने की, इस पर भी विचार होना चाहिए. सत्ता और संगठन की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में रही, उनकी जिम्मेदारी थी कि वे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते.
मैं कांग्रेस नहीं छोडूंगी-सैलजा: सैलजा ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी बनीं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और किरण चौधरी जैसे नेताओं को कांग्रेस छोड़नी पड़ी. उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ाई के साथ कांग्रेस को अपने भीतर की कमियों और राजनीतिक परिस्थितियों का भी सामना करना होगा. पार्टी के भीतर हुई बातों और राजनीतिक खेलों पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वो जिद्दी हैं और कुछ भी हो जाएं, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी. उचाना सीट को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां जीत रही थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि आजाद उम्मीदवार मैदान में आ गए. उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस के दो अंकों में भी पहुंचने पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने 31 सीटें जीती थीं. बाद में प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बावजूद पार्टी 37 सीटों तक ही पहुंच सकी.
'कांग्रेस में दो तरह के लोग': पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं. एक वो हैं जिनके दिल में कांग्रेस है और दूसरे वो हैं जो कांग्रेस में घुस रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बेईमानी करने के बाद भी खुद को कांग्रेसी बताने वाले लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में भी एक तरह की दुकानदारी चल रही है और कांग्रेस के कुछ लोग भी उसी दुकान पर जाते हैं. कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि बांगर की धरती आज कांग्रेस की शक्ति बनकर सामने आई है. वह पार्टी के लिए काम करेंगे और कांग्रेस को एक करने की लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार 2029 से पहले चली जाएगी.
तीन हार के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई -बृजेंद्र सिंह: पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस तीन चुनाव हार चुकी है, लेकिन तीन बार हार के बाद भी जिन लोगों की भूमिका रही, वही चौथी बार भी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और उन्हें भी पता चल गया होगा कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है तथा कार्यकर्ताओं को किस प्रकार दबाया जाता है. बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सम्मेलन में कांग्रेस में आस्था रखने वाले लोगों को बुलाया गया है. उन्होंने कुमारी सैलजा से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्टी की बागडोर संभालने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया है कि लोगों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी है.
70 सीटों के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरें-राव नरेंद्र सिंह: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से हरियाणा में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए अभी से मैदान में उतरने का आह्वान किया. उन्होंने 70 विधानसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम करने की बात कही. उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने पर जोर दिया. प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि ब्लॉकस्तरीय सम्मेलनों के बाद प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, विधायक आदित्य सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
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