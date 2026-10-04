ETV Bharat / state

जींद में कांग्रेस का गुटबाजी पर मंथन, सैलजा बोली- गड़बड़ी किसने की, इसपर भी मंथन जरूरी, बीरेंद्र सिंह बोले- पार्टी में दो तरह के लोग

HARYANA CONGRESS CONFERENCE IN JIND ( ETV Bharat )

जींद: उचाना स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय में शनिवार को आयोजित कांग्रेस के ब्लॉकस्तरीय सम्मेलन में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और संगठन को मजबूत करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा. सम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नेताओं ने एक-दूसरे के साथ चलने और पार्टी को मजबूत करने की जरूरत बताई, वहीं कुछ नेताओं ने पार्टी के भीतर की कमियों और गुटबाजी पर भी सवाल उठाए. सम्मेलन में उमड़ी भीड़ के चलते कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन से रैली में तब्दील होता नजर आया. उमस भरे मौसम के बावजूद कार्यकर्ता कार्यक्रम के अंत तक डटे रहे.