यूपी के 100 सरकारी अस्पतालों में संचालित होगा ये कोर्स, एमबीबीएस स्टूडेंट को फायदा, मरीजों को राहत
डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) पाठ्यक्रम का विस्तार करने जा रही योगी सरकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 8:04 AM IST
लखनऊ: प्रदेश में गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) पाठ्यक्रम 39 नहीं बल्कि प्रदेश के 100 सरकारी अस्पतालों में संचालित किया जाएगा. विभिन्न विषयों में डीएनबी सीटों की संख्या के लिए स्वास्थ्य विभाग में कवायद शुरू हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक अस्पताल में विषयवार कितनी सीटें स्वीकृत की जा सकती हैं. इसका आंकलन करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों के प्रशासन से मौजूदा विशेषज्ञ और डिप्लोमाधारी डॉक्टरों का विस्तृत विवरण मांगा है.
इस वजह से शुरू किया जा रहा कोर्स: बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकारी जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण डीएनबी कोर्स शुरू कराया गया, जिससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की पूर्ति की जा सकें. सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से यह कोर्स संचालित किया गया है.
ऐसे मिलेगा प्रवेश: इसमें प्रवेश नीट-पीजी (बोर्ड स्पेशलिटी) और नीट-एसएस (सुपर स्पेशलिटी) के माध्यम से होता हैं. काउंसलिंग मेडिकल काउंसिल समिति के द्वारा होती है. सरकारी अस्पताल व निजी अस्पतालों में उपलब्ध है. इसके आवेदन के लिए एमबीबीएस की डिग्री, नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) में रजिस्ट्रेशन, एक वर्ष की इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए और नीट-पीजी में क्वालिफाई करना अनिवार्य है. यह योग्यता होनी अनिवार्य है.
क्या होता है डीएनबी कोर्स? डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि डीएनबी एक पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री व डिप्लोमा है, जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (एनबीईएमएस) द्वारा संचालित किया जाता है. यह कोर्स एमडी व एमएस के समकक्ष माना जाता है और पूरे देश में मान्य है.
दो प्रकार के डीएनबी कोर्स: सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि डीएनबी बोर्ड स्पेशलिटी के लिए एमबीबीएस के बाद तीन साल का कोर्स होता है. उदाहरण के लिए डीएनबी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक इत्यादि. वहीं, डीएनबी सुपर स्पेशलिटी में एमडी व एमएस के बाद डीएनबी का कोर्स किया जाता है. यह भी 3 वर्ष का कोर्स है. इसके अंतर्गत कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी जैसे विभाग आते हैं.
सीटों का आंकलन किया जा रहा: डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक अस्पताल में विषयवार कितनी सीटे स्वीकृत की जा सकती है, इसका आंकलन करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों के प्रशासन से मौजूदा विशेषज्ञ और डिप्लोमाधारी डॉक्टरों का विस्तृत विवरण मांगा है. इसमें डॉक्टरों के अनुभव, विषय विशेषज्ञता और सेवाकाल की जानकारी शामिल है.
उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की पीजी सीटों के अलावा नीट पास अभ्यर्थियों को विभिन्न विषयों में तीन वर्षीय डीएनबी पाठ्यक्रम में प्रवेश का मौका मिलता है. यह पाठ्यक्रम आमतौर पर सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में संचालित होते हैं. शिक्षक समेत अन्य मानकों के पूरा होने पर राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) संबंधित अस्पताल को निर्धारित सीटों पर दाखिले की अनुमति देता है.
एनबी सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 39 सरकारी अस्पतालों में विभिन्न विषयों की कुल 163 डीएनबी सीटों पर चिकित्सक अध्ययनरत हैं. नए समीकरण में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 100 सरकारी अस्पतालों में अधिक से अधिक डीएनबी सीटें संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अस्पतालों ने डिप्लोमा प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का अनुभव सहित विवरण शासन को भेजना शुरू भी कर दिया है.
अनुभव रखने वाले बनेंगे शिक्षक: स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. डीएनबी कोर्स आगामी वर्ष में बढ़ाए जा रहे हैं. वर्तमान में नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से मानकों में आंशिक राहत दिए जाने के बाद डीएनबी सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.
उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत एमडी-एमएस के अलावा संबंधित विषय में लगभग 13 से 15 वर्षों का चिकित्सकीय सेवा अनुभव रखने वाले डिप्लोमा प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की फैकल्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी. साथ ही 10 साल के अनुभवी चिकित्सक को सहायक फैकल्टी बनाया जाएगा. इससे कई सरकारी अस्पताल डीएनबी व डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन के योग्य हो जाएंगे. प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सा शिक्षा दोनों बेहतर बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है.
2026 में मिलेगी तैनाती: स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि वर्ष 2026 में डीएनबी कोर्स को और बेहतर बनाने की तैयारी तेज है. 100 से अधिक अस्पतालों में डीएनबी कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. इससे प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आएगा. इसके साथ ही अनुभव रखने वाले डॉक्टरों को शिक्षक भी बनाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूरी कोशिश है कि प्रदेश में सरकारी जिला अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है उन्हें पूरी की जा सकें. वर्तमान में अस्पतालों द्वारा मौजूदा विशेषज्ञ चिकित्सकों का विवरण मिलने के बाद सीट स्वीकृति के लिए एनएमसी में आवेदन किया जाएगा. सभी अस्पतालों से ब्यौरा मांगा गया है. किस अस्पताल में किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, उसके हिसाब से आगामी वर्ष में इन्हें तैनाती मिलेगी.
