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असम बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की नई किरण: 1000 परिवारों को नए घरों में बसाएंगे डिप्लोमा इंजीनियर्स

असम बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की नई किरण ( Photo Credit; ETV Bharat )

एनडी द्विवेदी ने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियर्स की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष फैब्रिकेटेड घरों की स्टैंडर्ड डिजाइन जारी कर दी गई है. हर घर लगभग 20x12 फीट यानी 240 वर्ग फुट का होगा. इसमें एक कमरा, रसोई और शौचालय की व्यवस्था होगी. इसमें 4-5 सदस्यों का परिवार आराम से रह सकेगा. उन्होंने कहा कि अनुमान है कि बुनियादी सुविधाओं के साथ एक घर पर करीब 2 से 3 लाख रुपये का खर्च आएगा.

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स असम के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है. पहले चरण में पूरी तरह तबाह हो चुके एक गांव के करीब एक हजार परिवारों को नया जीवन दिया जाएगा. इसके लिए असम डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य जुटे हैं, जो मौके पर राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ पीड़ितों के लिए स्थायी आवास बनाने का भी कार्य कर रहे हैं.

लखनऊ: असम में आई भीषण बाढ़ से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स ने हाथ आगे बढ़ाया है. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ निवासी एनडी द्विवेदी की पहल पर देशभर के करीब 4 लाख डिप्लोमा इंजीनियर्स इस पुनर्वास मुहिम से जुड़ गए हैं.

उन्होंने कहा कि बताया कि आवास के निर्माण में जीआई शीट, स्टील फ्रेम, इंसुलेटेड पैनल और वाटरप्रूफ सामग्री का उपयोग किया जाएगा. अधिकांश सामान असम और पूर्वोत्तर के औद्योगिक केंद्रों से खरीदा जाएगा, ताकि लागत कम रहे और काम जल्दी हो सके. यह भी बताया कि फैब्रिकेटेड तकनीक से एक घर 7 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा. पहले जमीन समतल कर 3-4 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर पूर्व-निर्मित पैनल जोड़े जाएंगे. फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स के अनुसार, अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह से नींव और प्लेटफॉर्म का काम शुरू होगा. हर घर के साथ बर्तन, कपड़े, बिस्तर और अन्य जरूरी सामान भी दिया जाएगा.



आर्थिक सहयोग में यूपी का योगदान

एनडी द्विवेदी ने बताया कि आर्थिक मदद 'स्वैच्छिक दान मॉडल' से जुटाई जा रही है. डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने प्रदेशभर के सदस्यों से सीधे फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स असम के खाते में सहयोग भेजने की अपील की थी. अब तक सिर्फ लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने 10 लाख रुपये से अधिक की राशि भेजी है. रोजाना अन्य जिलों से भी लाखों का सहयोग आ रहा है.

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष एचएन मिश्र ने कहा कि यूपी इस मुहिम में सबसे बड़ा आर्थिक योगदान देगा. उन्होंने प्रदेश के सभी अभियंत्रण विभागों के सदस्यों से भी आगे आकर मदद करने की अपील की है.



फैब्रिकेटेड घरों की डिजाइन (Photo Credit; ETV Bharat)

कितने सुरक्षित होंगे ये घर



इंजीनियर्स ने विशेषज्ञों से सलाह के बाद डिजाइन तैयार किया है. टाउन प्लानर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह की डिजाइन डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने तैयार की है. वह परफेक्ट है और आने वाले समय में भी बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे. ये घर जमीन से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनेंगे, जिससे सामान्य बाढ़ का पानी अंदर नहीं घुसेगा. स्टील फ्रेम और बोल्ट-नट से जुड़े पैनल तेज हवा और हल्के भूकंप को झेल सकेंगे. छत भारी बारिश सहने वाली जीआई शीट की होगी.



बाढ़ से सुरक्षा का विशेष ध्यान

इन घरों के चारों ओर जल निकासी की नाली और ऊंचा चबूतरा बनाया जाएगा. इस्तेमाल होने वाली सामग्री जंगरोधी और वाटरप्रूफ होगी. इसके अलावा असम की नमी और गर्मी को ध्यान में रखकर दीवारों में इंसुलेशन लगाया जाएगा. वेंटिलेशन के लिए जालीदार खिड़कियां होंगी, ताकि उमस कम हो और मच्छरों की समस्या से बचा जा सके.

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