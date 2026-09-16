मुजफ्फरनगर में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने किया रक्तदान
इंजीनियरों एवं कर्मचारियों ने किया रक्तदान, बिजनौर सांसद भी भाग लेने पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 8:01 AM IST
मुजफ्फरनगर: राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे एवं स्वर्गीय इंजीनियर आर.के. दत्त की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की ओर से गांधी कॉलोनी बारातघर, पचेंडा रोड, मुजफ्फरनगर में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में महासंघ से जुड़े इंजीनियरों एवं कर्मचारियों ने रक्तदान कर स्व. आर.के. दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिजनौर सांसद चंदन चौहान मौजूद रहे.
कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विकास कुमार ने की, जबकि संचालन इंजीनियर राजेंद्र कुमार एवं यू.सी. वर्मा ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत स्व. आर.के. दत्त के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर की गई. इस दौरान उनके संघ एवं महासंघ के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को याद किया गया तथा रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया.
महासंघ के जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि स्व. आर.के. दत्त का निधन रक्त की कमी के कारण हुआ था. इसी कारण उनकी पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष रक्तदान महादान कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 24 इंजीनियरिंग विभाग इस अभियान में सहभागिता करते हैं. यह कार्यक्रम पिछले करीब 31 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है. पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में 126 यूनिट रक्तदान हुआ था और इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. एकत्रित रक्त सिविल अस्पताल को उपलब्ध कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि रक्तदान करने वाले सदस्यों को कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रक्त प्राप्त करने में सहायता मिलती है. उन्होंने कहा कि रक्त बनाया नहीं जा सकता, बल्कि रक्तदान के माध्यम से ही इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है. एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है.
मुख्य अतिथि सांसद चंदन चौहान ने स्व. आर.के. दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा उनकी स्मृति में किया जा रहा रक्तदान कार्यक्रम सराहनीय है. उन्होंने कहा कि स्व. आर.के. दत्त ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता दी. आज प्रदेश के 24 इंजीनियरिंग विभागों से जुड़े कर्मचारी रक्तदान जैसे नेक कार्य के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं.
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सहारनपुर इंजीनियर सी.पी. सिंह, महासंघ सहारनपुर मंडल अध्यक्ष इंजीनियर मीनाक्षी श्रीवास्तव, मंडल सचिव के.के. सैनी, अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार सिंह, इंजीनियर अनिल राणा, इंजीनियर सुधांशु मनोहर सिंह, इंजीनियर सुभाष चंद्रा, सहायक अभियंता इंजीनियर कामेश्वर गुप्ता, इंजीनियर के.के. शर्मा एवं इंजीनियर नरेश सैनी ने अपने विचार रखे.
इस अवसर पर इंजीनियर रवि कुमार, इंजीनियर मीनाक्षी, इंजीनियर हरीश पाठक, इंजीनियर देवेंद्र कुमार, इंजीनियर रूपेंद्र सिंह, इंजीनियर सुमित शर्मा, इंजीनियर संदीप राज, इंजीनियर श्रवण कुमार, इंजीनियर यतेंद्र प्रताप सिंह, इंजीनियर आशु कुमार, इंजीनियर शमीम अहमद, इंजीनियर नौशाद तथा इंजीनियर शशि कुमार सहित अन्य रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्व निभाया. कार्यक्रम में इंजीनियरों को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया. राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश दिया.
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