पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज, धनतेरस से भाई दूज तक रहेगी रौनक, जानिए क्या है पूजा के शुभ मुहूर्त
धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:31 से 11:30 तक और दोपहर 01:00 से 02:30 तक रहेगा.
Published : November 6, 2026 at 8:46 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 11:37 AM IST
बाड़मेर: राजस्थान में रोशनी और खुशियों के महापर्व दीपावली के पांच दिवसीय दीपोत्सव का शुक्रवार को धनतेरस से शुरू हो गया. यह पर्व प्रदेश भर में भाई दूज तक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा. दीपोत्सव के पांच दिनों में हर दिन का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. प्रदेश भर के बाजारों में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ सोना-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की रौनक छाई हुई है.
बाड़मेर के गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस मनाया जाएगा. आज भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना की जाएगी. इसके साथ सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है, जिसके चलते बाजार में रौनक छाई रहेगी.
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ये रहेगा शुभमुहूर्त: धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त बताते हुए उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:31 से 11:30 तक और दोपहर 01:00 से 02:30 तक रहेगा. उन्होंने बताया कि धन्वंतरि पूजन सायं प्रदोष वेला, यमदीपदान तथा श्रीयंत्र कुबेर पूजा शाम 05:49 से 08:13 तक रहेगी.
दूसरे दिन रूप चौदस या छोटी दीपावली: दीपोत्सव के दूसरे दिन 7 नवंबर को रूप चौदस मनाई जाएगी. राजस्थान में कई जिलों में इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं. रूप चौदस 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे से प्रारंभ होकर 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे तक रहेगी.
दीपावली महापर्व 8 को: रविवार को तीसरे दिन रोशनी का महापर्व दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. वहीं, रात में अलग-अलग शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का पूजन किया जाएगा. इसके साथ ही आतिशबाजी कर दीपावली की खुशियां मनाई जाएगी. 10 नवंबर को दीपोत्सव के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी. इस दौरान सुबह के समय आंगन या घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजन किया जाएगा. इस बार गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर मतभेद सामने आ रहा है. कहीं-कहीं इसे 9 नवंबर को भी मनाने की चर्चा है, लेकिन अधिकतर उदयातिथि के अनुसार 10 नवंबर का दिन श्रेष्ठ माना गया है.
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भाईदूज 11 नवंबर को : दीपोत्सव के पांचवें दिन भाईदूज का पर्व इस साल 11 नवंबर को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करने के साथ भाई को तिलक लगाकर पूजा करती हैं. हिंदू धर्म में भाई दूज का खास महत्व है. ऐसे में धनतेरस के साथ शुरू हुआ यह पांच दिवसीय दीपोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाएगा.
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