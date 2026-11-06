ETV Bharat / state

पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज, धनतेरस से भाई दूज तक रहेगी रौनक, जानिए क्या है पूजा के शुभ मुहूर्त

बाड़मेर में सजे बाजार ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: राजस्थान में रोशनी और खुशियों के महापर्व दीपावली के पांच दिवसीय दीपोत्सव का शुक्रवार को धनतेरस से शुरू हो गया. यह पर्व प्रदेश भर में भाई दूज तक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा. दीपोत्सव के पांच दिनों में हर दिन का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. प्रदेश भर के बाजारों में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ सोना-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की रौनक छाई हुई है.