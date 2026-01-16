लेबर कोड के खिलाफ 12 फरवरी को भारत बंद, गिरिडीह में बोले भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य
कामरेड महेंद्र सिंह के 21वां शहादत दिवस पर माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा श्रम कोड के खिलाफ 12 फरवरी को भारत बंद रहेगा.
Published : January 16, 2026 at 8:56 PM IST
गिरिडीह: बगोदर में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मजदूरों के उपर केंद्र सरकार के द्वारा चार श्रम कोड थौपे गए हैं. ये श्रम कोड मजदूरों के हक और अधिकार के खिलाफ हैं. इसके खिलाफ 12 फरवरी को भारत बंद रखने का आह्वान किया है. सरकार के द्वारा किसानों पर थोपे गए चार श्रम कोड के खिलाफ विभिन्न मजदूर संगठन, गांव के मजदूरों का संगठन, किसानों का संगठन सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने कहा है कि सरकार को चार श्रम कोड को वापस लेना होगा अन्यथा किसान संगठन अपने आंदोलनों की बदौलत सरकार को इसके लिए बाध्य करेगी.
कृषि कानून की तरह श्रम कोड को करना होगा खत्म: दीपांकर भट्टाचार्य
दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इससे पूर्व भी सरकार ने किसानों पर तीन कृषि कानून थौंपा था. किसानों के द्वारा लड़कर जिस तरह से तीन कृषि कानूनों को खत्म कराया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर आंदोलन के बल पर चार श्रम कोड को खत्म कराया जाएगा. वो महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर शुक्रवार को बगोदर में आयोजित जन संकल्प सभा में पहुंचे थे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही हैं.
कामरेड महेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि
शहादत दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कामरेड महेंद्र सिंह के गांव खंभरा से हुई. यहां स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई. उसके बाद बगोदर स्थित किसान भवन के पास स्थित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, राज धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, भाकपा माले नेता हलधर महतो, राज्य सचिव मनोज भक्त, जिला सचिव अशोक पासवान, प्रखंड सचिव परमेश्वर महतो, उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह आदि ने शहीद कामरेड महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी.
जन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जिस आजादी के बाद संविधान से अधिकार और पहचान मिली थी. आज उसी अधिकार पर केंद्र सरकार के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं. जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और तोड़ने का काम किया जा रहा है. संविधान से बोलने, लिखने, आंदोलन करने और अधिकार मांगने का अधिकार मिला था. लेकिन उस अधिकार को दबाने की कोशिश की जा रही है.
ये भी पढ़ें: झारखंड की राजनीति के पुरोधा कामरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम, 21वीं शहादत दिवस पर नमन कर रहे लोग
मौत सामने देखकर भी नहीं घबराए थे कामरेड महेंद्र सिंह, सीने में खाई थी गोलियां
टैरिफ मामला: भाकपा माले ने फूंका पीएम के साथ ट्रंप का पुतला, कहा- संप्रभुता पर हमला