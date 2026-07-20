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कम से 5 हज़ार रुपये पेंशन दे सरकार, प्रदेश भर से आए दिव्यांगजनों ने भोपाल में डाला डेरा

प्रदेश भर से आए दिव्यांगजनों ने भोपाल के ख़ुशीलाल मैदान में अपनी मांगों को लेकर डेरा डाल दिया है. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि शारीरिक चुनौतियों के साथ जीवन पहले ही कठिन है. ऐसे में केवल 600 रुपये मासिक पेंशन से दवा, इलाज, भोजन और अन्य जरूरी जरूरतें पूरी करना असंभव हो गया है. उनका कहना है कि सरकार को उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए.

भोपाल: राजधानी भोपाल में एक बार फिर दिव्यांगजन अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर उतरे. हाथों में तख्तियां, व्हीलचेयर और बैसाखियों के सहारे प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार से मिलने वाली 600 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनके जीवनयापन के लिए नाकाफी है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पेंशन बढ़ाने समेत कई मांगों पर जल्द पूरा करने की मांग की है.

विकलांग बल के प्रदेश अध्यक्ष भारत मुनिया और उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय महासचिव पुनीत कुमार और मैथिलशरण शर्मा ने कहा कि सरकार एक तरफ लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 15 सौ रुपये दे रही है, लेकिन विकलांगों की चिंता सरकार को नहीं है. दिव्यांगजनों को ना तो आवास मिल पा रहा है ना शौचालय. इस महंगाई के जमाने में मात्र 600 पेंशन मिल रही है जो नाकाफ़ी हे.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5000 करने की मांग

दिव्यांग संगठनों ने मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कम से कम आवश्यकता के अनुसार 5000 रुपये प्रतिमाह किया जाए. साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा में सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ और स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करना है.

दिव्यांगों ने कहा कि पूरे प्रदेश में वे अपनी मांगों का ज्ञापन संबंधित जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर को सौंप चुके हैं. उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनेगी और जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी.