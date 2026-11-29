एयरपोर्ट नहीं मिला तो घर ले आया असली हवाई जहाज, बिना टिकट पूरा हो रहा आम आदमी का सपना
Muzaffarpur Aeroplane Restaurant: मुजफ्फरपुर से बसंत कुमार एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ते रहे, अंत में उन्होंने असली हवाई जहाज अपने घर ले आये. रिपोर्ट-विवेक
Published : November 29, 2026 at 8:36 PM IST
मुजफ्फरपुर: कभी आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज को देखकर उसमें सफर करने का सपना संजोने वाले लोगों के लिए मुजफ्फरपुर में एक अनोखी पहल की गई है. यहां एक शख्स ने असली हवाई जहाज को ही रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है. अब लोग इस विमान में बैठकर हवाई सफर तो नहीं, लेकिन स्वादिष्ट खाने का आनंद जरूर ले रहे हैं.
खास बात यह है कि रेस्टोरेंट में प्रवेश करने और विमान के अंदर बैठने के लिए कोई अलग शुल्क नहीं देना पड़ता. ग्राहक को सिर्फ खाने का भुगतान करना होता है. हवाई जहाज के अंदर कदम रखते ही लोगों को विमान में सफर करने जैसा एहसास होता है. इसकी बनावट और अंदर की सजावट को इस तरह तैयार किया गया है कि लोग कुछ देर के लिए खुद को फ्लाइट के अंदर महसूस करते हैं.
एयरपोर्ट का इंतजार लंबा हुआ तो शहर ले आए विमान
रेस्टोरेंट संचालक बसंत कुमार बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट शुरू कराने की मांग को लेकर वे लोग अभियान चला रहे थे. इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर शहर में एयरपोर्ट शुरू करने की मांग रखी जा रही थी.
इसी अभियान के दौरान उनके मन में एक अलग विचार आया. उन्होंने सोचा कि पता नहीं मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट कब बनेगा, लेकिन क्यों न लोगों को अभी ही असली हवाई जहाज में बैठने का अनुभव कराया जाए.
इसी सोच ने एरोप्लेन रेस्टोरेंट की नींव रखी. बसंत कुमार ने स्क्रैप में करीब 40 लाख रुपये खर्च कर कोयंबटूर से फॉकर F-27 मॉडल का वास्तविक विमान खरीदा. इसके बाद विमान को पार्ट-बाय-पार्ट खोलकर मुजफ्फरपुर लाया गया और दोबारा जोड़कर रेस्टोरेंट का स्वरूप दिया गया. विमान की खरीद से लेकर उसे तैयार करने तक कुल मिलाकर करीब 50 लाख रुपये खर्च हुए.
"जब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट चालू करने की मुहिम से जुड़े थे, तो राजनेताओं से मिलकर यह मांग रखते थे. इस वक्त समझ में आया कि पता नहीं यहां एयरपोर्ट कब चालू होगा, तो क्यों न मुजफ्फरपुर में हवाई जहाज ही लाया जाए. इसके बाद हम कोयंबटूर से स्क्रैप में एफ-27 विमान लेकर आए और रेस्टोरेंट चालू किया, ताकि लोग विमान में बैठकर खाने का आनंद ले सकें." -बसंत कुमार, रेस्टोरेंट संचालक
28 सीटर AC केबिन में पिज्जा-बर्गर और देसी स्वाद
इस एरोप्लेन रेस्टोरेंट की सबसे खास बात इसकी अंदरूनी व्यवस्था है. विमान के अंदर करीब 28 लोगों के बैठने की आरामदायक सुविधा बनाई गई है. पूरे रेस्टोरेंट को एयर कंडीशनर (AC) और खास लाइटिंग से लैस किया गया है, ताकि ग्राहक बिल्कुल असली फ्लाइट जैसा महसूस करें. यहां आने वाले लोगों को विमान के अंदर बैठने या फोटो खिंचवाने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है.
रेस्टोरेंट के मैनेजर के मुताबिक, यहां ग्राहकों के लिए खाने-पीने की कई तरह की व्यवस्था है. मेन्यू में किफायती दामों पर पिज्जा, बर्गर, पास्ता के साथ इंडियन फूड भी उपलब्ध है. मैनेजर बताते हैं कि यहां आने वाले लोग सबसे पहले इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की तारीफ करते हैं और इसके बाद खाने के स्वाद व क्वालिटी को भी पसंद करते हैं.
दूर-दराज से उमड़ती भीड़
यहां खासकर बच्चे और युवा काफी उत्साहित नजर आते हैं. लोग दूर-दराज से यहां पहुंच रहे हैं और खाने का आनंद लेने के साथ विमान के अंदर तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं. मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर से भी लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं. आसपास के जिलों से आने वाले लोगों के लिए यह रेस्टोरेंट एक नया आकर्षण और लैंडमार्क बन गया है.
इस अनोखे रेस्टोरेंट का अनुभव लेने दिल्ली से पहुंचे जितेंद्र कुमार ने कहा कि असली हवाई जहाज को खरीदकर रेस्टोरेंट बनाना अपने आप में अनोखी पहल है. उन्होंने बताया कि पटना में भी ऐसी व्यवस्था देखी है, लेकिन मुजफ्फरपुर में यह कॉन्सेप्ट देखकर काफी अच्छा लगा.
"मैं दिल्ली से आया हूं और हवाई जहाज में बैठकर पनीर रोल खाया है. मैंने दिल्ली में भी कई जगह पनीर रोल खाया है, लेकिन यहां का स्वाद काफी शानदार लगा. यहां बैठने का अनुभव भी बहुत अच्छा है. दिल्ली के बाद मुजफ्फरपुर में ऐसी व्यवस्था देखना काफी अच्छा है." -जितेंद्र कुमार, ग्राहक
ग्राहक चुन्नू सिंह ने रेस्टोरेंट की खूबसूरती, सजावट और साफ-सफाई की तारीफ करते हुए कहा कि अंदर बैठने पर असली हवाई सफर जैसा महसूस होता है और बच्चे इस माहौल का खूब आनंद लेते हैं.
आम लोगों के सपनों को मिल रही नई उड़ान
मुजफ्फरपुर में सरकारी एयरपोर्ट शुरू होने में अभी भले ही समय लगे, लेकिन इस अनोखे प्रयास ने स्थानीय लोगों की एक बड़ी भावनात्मक इच्छा को पूरा कर दिया है. बिना महंगे टिकट और बोर्डिंग पास के असली विमान में बैठने का यह अनुभव न केवल बच्चों और परिवारों को खुशी दे रहा है, बल्कि यह रेस्टोरेंट तेजी से उत्तर बिहार की एक नई पहचान भी बनता जा रहा है.
ये भी पढ़ें: