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एयरपोर्ट नहीं मिला तो घर ले आया असली हवाई जहाज, बिना टिकट पूरा हो रहा आम आदमी का सपना

मुजफ्फरपुर एयरोप्लेन रेस्टोरेंट ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: कभी आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज को देखकर उसमें सफर करने का सपना संजोने वाले लोगों के लिए मुजफ्फरपुर में एक अनोखी पहल की गई है. यहां एक शख्स ने असली हवाई जहाज को ही रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है. अब लोग इस विमान में बैठकर हवाई सफर तो नहीं, लेकिन स्वादिष्ट खाने का आनंद जरूर ले रहे हैं.

खास बात यह है कि रेस्टोरेंट में प्रवेश करने और विमान के अंदर बैठने के लिए कोई अलग शुल्क नहीं देना पड़ता. ग्राहक को सिर्फ खाने का भुगतान करना होता है. हवाई जहाज के अंदर कदम रखते ही लोगों को विमान में सफर करने जैसा एहसास होता है. इसकी बनावट और अंदर की सजावट को इस तरह तैयार किया गया है कि लोग कुछ देर के लिए खुद को फ्लाइट के अंदर महसूस करते हैं.