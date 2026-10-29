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दिनेशपुर में महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, मुकदमा दर्ज

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ विभव सैनी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को महिला ने थाना दिनेशपुर में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने फोन पर उससे दोस्ती की और फिर अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे एक होटल में ले गया. वहां कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली.महिला के मुताबिक, वीडियो बनाने के बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा और बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था. विरोध करने पर उसे बदनाम करने, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी.