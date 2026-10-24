दिनेशपुर शिक्षण संस्थान छात्राओं से छेड़छाड़ मामला, दो आरोपी गिरफ्तार, नेपाल भागने की थी तैयारी
दोनों आरोपियों ने छह छात्राओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी निजी जानकारी अपने साथी अनस के साथ साझा की थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 8:58 PM IST
रुद्रपुर: दिनेशपुर में एक शिक्षण संस्थान की छह छात्राओं से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है. छात्राओं की निजी जानकारी, मोबाइल नंबर और फोटो साझा कर उन्हें निशाना बनाने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपी नेपाल सीमा की ओर फरार होने की कोशिश कर रहा था. जिसे बनबसा से गिरफ्तार किया गया. वहीं, दूसरा आरोपी इसी शिक्षण संस्थान का छात्र बताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2026 को दिनेशपुर क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं से संबंधित शिकायत सामने आई थी. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला पुलिस अधिकारी ने विवेचना शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मो. बिलाल, जो संबंधित शिक्षण संस्थान का छात्र बताया जा रहा है, ने छह छात्राओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी निजी जानकारी अपने साथी अनस के साथ साझा की थी.
आरोप है कि इसके बाद छात्राओं को अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों, छेड़छाड़ तथा गाली-गलौच का सामना करना पड़ा. पुलिस के अनुसार, छात्राओं को गला काटने और तेजाब फेंकने जैसी गंभीर धमकियां दिए जाने की बात भी शिकायत में सामने आई हैं. शिकायत करने पर भी धमकाए जाने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है.
नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी: मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. एसएसपी के निर्देश पर गठित तीन टीमों ने संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी अनस फरार होने का प्रयास कर रहा था. वह नेपाल सीमा की ओर जाने की फिराक में था. सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. दूसरे आरोपी मो. बिलाल को भी गिरफ्तार किया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस पुत्र मोहम्मद मोबिन, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिसरख क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मो. बिलाल पुत्र मोहम्मद यूसुफ, उम्र 20 वर्ष, निवासी खेमपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में बताई गई है.
आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दोनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अब मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल साक्ष्यों, छात्राओं की निजी जानकारी साझा किए जाने और आरोपियों के बीच हुई बातचीत की जांच की जा रही है.
एसपी क्राइम अनुष्का बडोला ने बताया पीड़ित पक्ष की तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की तीन टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की गई. उन्होंने बताया जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. छात्राओं की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल आरोपियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी.
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