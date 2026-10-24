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दिनेशपुर शिक्षण संस्थान छात्राओं से छेड़छाड़ मामला, दो आरोपी गिरफ्तार, नेपाल भागने की थी तैयारी

दिनेशपुर शिक्षण संस्थान छात्राओं से छेड़छाड़ मामला ( ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2026 को दिनेशपुर क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं से संबंधित शिकायत सामने आई थी. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला पुलिस अधिकारी ने विवेचना शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मो. बिलाल, जो संबंधित शिक्षण संस्थान का छात्र बताया जा रहा है, ने छह छात्राओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी निजी जानकारी अपने साथी अनस के साथ साझा की थी.