एक पालकी में मां, दूसरे में पिता की फोटो रखकर कांवड़ यात्रा पर निकले लखीमपुर के दिनेश, 72 KM दूर छोटी काशी में करेंगे जलाभिषेक
दिनेश शारदा नदी से पवित्र जल भरकरकर गोला गोकर्णनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:45 PM IST
लखीमपुर खीरी : सावन माह में भगवान शिव की भक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं. विकास खंड बिजुआ क्षेत्र से सामने आई एक कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था के साथ-साथ माता-पिता के प्रति समर्पण की एक मिसाल बन गई है. मूड़ा खुर्द ग्राम पंचायत के मजरा अलियाबाद के रहने वाले शिवभक्त दिनेश यादव अपनी वृद्ध मां को कांवड़ के एक पलड़े में बैठाकर और दूसरे पलड़े में अपने दिवंगत पिता का चित्र रखकर करीब 72 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं.
दिनेश यादव शारदा नदी से पवित्र जल भरकरकर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं. इस कठिन यात्रा में दिनेश अकेले नहीं हैं, उनकी पत्नी अंशिका देवी और पुत्र अंकुल यादव भी पूरे उत्साह के साथ पैदल चल रहे हैं. पूरा परिवार "बम-बम भोले" और "हर-हर महादेव" के जयघोष के बीच शिवभक्ति में लीन होकर आगे बढ़ रहा है.
रास्ते में जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा, जयकारों और जलपान की व्यवस्था कर उनका स्वागत किया. इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कई श्रद्धालु इसे आधुनिक दौर में श्रवण कुमार की जीवंत तस्वीर बता रहे हैं. हिंदू धर्म में श्रवण कुमार की कथा माता-पिता की सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है. कहा जाता है कि श्रवण कुमार अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थयात्रा करते थे. सावन जैसे पवित्र माह में दिनेश यादव द्वारा उसी भावना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास लोगों का मन मोह रहा है.
दिनेश यादव ने बताया, मेरी मां अब वृद्ध हो चुकी हैं और पैदल चलने में असमर्थ हैं. पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इस बार की कांवड़ यात्रा में दोनों मेरे साथ रहें. इसलिए मां को कांवड़ पर बैठाया और पिता जी की तस्वीर दूसरे पलड़े में रखी. मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा गोला गोकर्णनाथ मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे. माता-पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.
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