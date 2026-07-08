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कभी शहरों में की नौकरी, आज गांव लौटकर कमा रहे लाखों रुपए, ट्राउट फिश ने बदली दिनेश सिंह की किस्मत

ट्राउट फिश ने बदली दिनेश सिंह की किस्मत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )