लॉन बॉल्स वर्ल्ड कपः रजत पदक जीतकर लौटे दिनेश कुमार का रांची में भव्य स्वागत

रांचीः लॉन बॉल्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीतकर झारखंड और देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश कुमार का सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया .उनके स्वागत में ढोल-नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और खुली जीप में रैली निकालकर शहरवासियों ने अपने चैंपियन पर गर्व जताया.

रांची रेलवे स्टेशन पहुंचते ही दिनेश कुमार अपने कोच डॉ. मधुकांत पाठक को देखकर भावुक हो उठे. उन्होंने दण्डवत प्रणाम कर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की. स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन (JOA) के पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. स्वागत के बाद एक जुलूस के रूप में रैली निकाली गई जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय, मोरहाबादी तक पहुंची.

खिलाड़ी दिनेश कुमार का अभिनंदन (ETV Bharat)

मोरहाबादी में आयोजित सम्मान समारोह में JOA के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, पदाधिकारी चंचल भट्टाचार्य और संजय कुमार झा सहित कई गणमान्य लोगों ने दिनेश कुमार को शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. उनके कोच डॉ. मधुकांत पाठक को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. खेल निदेशक शेखर जमुआर ने अपने कार्यालय में दिनेश कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. इस मौके पर उप निदेशक राजेश कुमार और पूर्व खेल निदेशक अनिल कुमार भी मौजूद रहे.

खिलाड़ी दिनेश कुमार का रांची में स्वागत (ETV BharatETV Bharat)

समारोह के बाद दिनेश कुमार और उनके कोच ने मीडिया से बातचीत की. झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन के महासचिव सह अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि दिनेश कुमार का यह पदक झारखंड के लिए गर्व का विषय है. उनकी सफलता राज्य के खिलाड़ियों, विशेषकर लॉन बॉल्स से जुड़े युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड में लॉन बॉल्स खेल के विकास के लिए आर.के. आनंद के सांसद निधि से बने स्टेडियम ने अहम भूमिका निभाई है.