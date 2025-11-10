लॉन बॉल्स वर्ल्ड कपः रजत पदक जीतकर लौटे दिनेश कुमार का रांची में भव्य स्वागत
झारखंड के खिलाड़ी देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोह मनवा रहे हैं. इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है.
रांचीः लॉन बॉल्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीतकर झारखंड और देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश कुमार का सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया .उनके स्वागत में ढोल-नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और खुली जीप में रैली निकालकर शहरवासियों ने अपने चैंपियन पर गर्व जताया.
रांची रेलवे स्टेशन पहुंचते ही दिनेश कुमार अपने कोच डॉ. मधुकांत पाठक को देखकर भावुक हो उठे. उन्होंने दण्डवत प्रणाम कर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की. स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन (JOA) के पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. स्वागत के बाद एक जुलूस के रूप में रैली निकाली गई जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय, मोरहाबादी तक पहुंची.
मोरहाबादी में आयोजित सम्मान समारोह में JOA के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, पदाधिकारी चंचल भट्टाचार्य और संजय कुमार झा सहित कई गणमान्य लोगों ने दिनेश कुमार को शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. उनके कोच डॉ. मधुकांत पाठक को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. खेल निदेशक शेखर जमुआर ने अपने कार्यालय में दिनेश कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. इस मौके पर उप निदेशक राजेश कुमार और पूर्व खेल निदेशक अनिल कुमार भी मौजूद रहे.
समारोह के बाद दिनेश कुमार और उनके कोच ने मीडिया से बातचीत की. झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन के महासचिव सह अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि दिनेश कुमार का यह पदक झारखंड के लिए गर्व का विषय है. उनकी सफलता राज्य के खिलाड़ियों, विशेषकर लॉन बॉल्स से जुड़े युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड में लॉन बॉल्स खेल के विकास के लिए आर.के. आनंद के सांसद निधि से बने स्टेडियम ने अहम भूमिका निभाई है.
डॉ. पाठक ने कहा कि अब जरूरत है कि राज्य सरकार इस खेल को और सहयोग दे। चाहे स्टेडियम की देखभाल की बात हो या खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की, सरकार की सक्रिय भूमिका आवश्यक है. उन्होंने आम जनता से अपील की कि हर नागरिक मात्र पांच रुपये झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन को सहयोग स्वरूप दें ताकि उस राशि से खिलाड़ियों के भोजन और आवास का प्रबंध किया जा सके.
उन्होंने बताया कि लॉन बॉल्स स्टेडियम को मल्टी-स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसकी पहली कड़ी के रूप में शूटिंग रेंज शुरू की गई है और जल्द ही टेबल टेनिस, ई-स्पोर्ट्स और डार्ट जैसे खेलों के प्रशिक्षण की शुरुआत होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इतने पदक जीतने के बावजूद लॉन बॉल्स को अभी तक पर्याप्त सरकारी समर्थन नहीं मिल सका है.
उन्होंने राज्य सरकार से लॉन बॉल्स को खेल नीति में सी ग्रेड से ए ग्रेड में शामिल करने की मांग की और कहा कि टॉप पांच पदक जीतने वाले खेलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. साथ ही खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों में वृद्धि और खेल नीति के तहत रोजगार के अवसरों को धरातल पर उतारने की जरूरत बताई.
डॉ. पाठक ने यह घोषणा भी की कि शीघ्र ही लॉन बॉल्स स्टेडियम परिसर में स्वर्गीय शिबू सोरेन मल्टी-स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब की स्थापना की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी इस खेल से जुड़ें और झारखंड खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सके.
