उत्तराखंड कृषि विभाग को मिला स्थाई निदेशक, दिनेश कुमार ने संभाली जिम्मेदारी
25 नवंबर 2025 से उत्तराखंड कृषि विभाग के स्थाई निदेशक का पद खाली चल रहा था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 2:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कृषि विभाग को आखिरकार स्थाई निदेशक मिल गया है. इस पद पर पदोन्नति के साथ ही दिनेश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है. खास बात यह है कि जनवरी महीने में DPC के बाद ही निदेशक पद पर दिनेश कुमार की तैनाती तय हो गई थी. तमाम औपचारिकताओं के चलते अब जाकर उन्हें आधिकारिक रूप से इस जिम्मेदारी को दिए जाने से जुड़ा आदेश जारी हो गया है.
उत्तराखंड के कृषि विभाग में लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. विभाग को अब स्थायी निदेशक मिल गया है. सरकार ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश कुमार को पदोन्नति देते हुए कृषि विभाग का निदेशक नियुक्त कर दिया है. इस संबंध में कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है.
दरअसल पिछले कुछ समय से कृषि विभाग में स्थायी निदेशक नहीं होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. विधानसभा सत्र के दौरान भी कृषि से जुड़े सवालों के जवाब देते समय यह मुद्दा उठ चुका था. उस समय विभागीय मंत्री द्वारा कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने और विभाग में स्थायी निदेशक के अभाव को लेकर विपक्ष और जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल खड़े किए थे. इसके बाद सरकार और विभागीय स्तर पर इस पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया था.
जानकारी के अनुसार विभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के चलते दिनेश कुमार का नाम निदेशक पद के लिए पहले ही तय माना जा रहा था. इसी कड़ी में 5 जनवरी को मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में दिनेश कुमार की पदोन्नति पर सहमति बनी थी. उन्हें निदेशक बनाए जाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था.
डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर आगे बढ़ाया गया. आवश्यक प्रशासनिक और औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा गया था. मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अब कृषि विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए दिनेश कुमार को निदेशक पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान कर दी है.
जारी आदेश के अनुसार दिनेश कुमार को वेतनमान के लेवल-15 में रिक्त पद के सापेक्ष नियमित पदोन्नति देते हुए कृषि विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. उनके नियुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही विभाग में लंबे समय से खाली पड़े इस महत्वपूर्ण पद पर स्थायी नियुक्ति हो गई है. जिससे विभागीय कामकाज में भी स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है.
राज्य गठन के बाद से अब तक कृषि विभाग में कई अधिकारियों ने निदेशक के रूप में जिम्मेदारी निभाई है. दिनेश कुमार इस पद को संभालने वाले सातवें निदेशक होंगे. इससे पहले छह अधिकारी नियमित या प्रभारी रूप में इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इस पद पर सबसे लंबे समय तक गौरी शंकर ने जिम्मेदारी निभाई थी. उन्होंने करीब 10 वर्षों तक कृषि विभाग के निदेशक के रूप में कार्य किया. विभागीय योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके बाद केसी पाठक ने इस पद की जिम्मेदारी संभाली. केसी पाठक ने जून 2025 तक करीब डेढ़ वर्ष तक निदेशक के रूप में काम किया.
केसी पाठक के बाद यह पद नियमित रूप से भरा नहीं जा सका था. ऐसे में विभाग में वरिष्ठ अधिकारी परमा राम को प्रभारी निदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी. परमा राम ने प्रभारी के तौर पर विभागीय कार्यों को संभाला, लेकिन 25 नवंबर 2025 को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद पूरी तरह खाली हो गया था. इसके बाद से ही कृषि विभाग में स्थायी निदेशक की नियुक्ति को लेकर कवायद शुरू हो गई थी.
विभागीय स्तर से लेकर शासन स्तर तक इस पद को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही थी. हालांकि, डीपीसी होने के बावजूद विभिन्न औपचारिकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते आदेश जारी होने में कुछ समय लग गया. अब दिनेश कुमार की नियुक्ति के साथ ही कृषि विभाग को स्थायी नेतृत्व मिल गया है.
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