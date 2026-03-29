मछली पालन ने बदली काश्तकार दिनेश चौधरी की जिंदगी, युवाओं के लिए बने प्रेरणास्रोत
प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है. जिन्हें सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 29, 2026 at 2:01 PM IST
रुद्रप्रयाग: जिले की रानीगढ़ पट्टी के लदोली गांव के युवा दिनेश चौधरी की कहानी इसी साहस, संघर्ष और सफलता का प्रेरणादायक उदाहरण है. महामारी के दौरान रोजगार छिन जाने के बाद दिनेश ने निराश होने के बजाय अपने गांव की प्राकृतिक परिस्थितियों को समझा और ट्राउट मछली पालन को अपनाने का निर्णय लिया. जो अब उनकी आर्थिकी का मजबूत साधन बन गया है.
गौर हो कि पहाड़ी क्षेत्र की ठंडी और स्वच्छ जलधाराओं के लिए प्रसिद्ध रुद्रप्रयाग ट्राउट मछली पालन के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इसी विशेषता को पहचानते हुए उन्होंने मात्र दो छोटे टैंकों से अपने सफर की शुरुआत की. शुरुआती दौर आसान नहीं था. तकनीकी जानकारी की कमी, सीमित संसाधन और बाजार को लेकर अनिश्चितता जैसी कई चुनौतियां सामने थी. लेकिन दिनेश चौधरी के दृढ़ निश्चय और मेहनत ने इन सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया. इस दौरान मत्स्य विभाग, रुद्रप्रयाग का सहयोग उनके लिए संबल बना. विभाग से मिली तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता ने उनके छोटे प्रयास को मजबूत आधार प्रदान किया.
धीरे-धीरे दिनेश का यह प्रयास एक सफल उद्यम में बदलता गया. आज वे न केवल ट्राउट मछली उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि अपने फार्म में ट्राउट मछली की हैचरी भी स्थापित कर चुके हैं. यह उपलब्धि उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि अब वे मछलियों के बीज (फिंगरलिंग) स्वयं तैयार कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने लगभग एक लाख ट्राउट मछलियों के बच्चों का उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. दिनेश की सफलता का प्रभाव अब पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. रुद्रप्रयाग जिले के कई युवा और किसान उनकी हैचरी से मछलियों के बीज खरीदकर ट्राउट मत्स्य पालन की ओर अग्रसर हो रहे हैं. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और पलायन की समस्या को भी कम करने में मदद मिल रही है.
स्थानीय निवासी देव राघवेंद्र ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ट्राउट मत्स्य पालन एक स्थायी और लाभकारी व्यवसाय के रूप में तेजी से उभर रहा है. कम भूमि में अधिक उत्पादन, ऊंचा बाजार मूल्य और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण यह व्यवसाय युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है. दिनेश चौधरी की यह पहल केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता, नवाचार और संघर्ष की मिसाल है.
उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और सही मार्गदर्शन मिले, तो विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की नई राहें बनाई जा सकती हैं.आज लदोली गांव का यह युवा पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणास्रोत बन चुका हैं. दिनेश चौधरी 20 कुंतल सालाना मछली उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी सालाना कमाई 4 लाख रुपए हैं. साथ ही मछली के सीड (Fish Seed) से उनकी कमाई अलग से होती है. पहले लोग बाहर से मछली के सीड मंगवाते थे, लेकिन अब यहीं मिल रही है.
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