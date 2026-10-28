मेरठ-सहारनपुर खंड से निर्वाचित स्नातक MLC दिनेश गोयल; पहली बार खिलाया था कमल
दूसरी बार यहां जीत दर्ज की, गाजियाबाद की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:12 PM IST
मेरठ: मेरठ-सहारनपुर स्नातक खंड सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश गोयल ने फिर एक बार जीत का परचम लहराया है. उन्होंने दूसरी बार यहां जीत दर्ज की है. इससे पहले उन्होंने 2020 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान शिक्षक संघ के हेम सिंह पुंडीर को चुनावी रण में पीछे छोड़कर जीत दर्ज की थी. हेम सिंह पुंडीर 24 वर्ष तक यहां से एमएलसी रहे थे. दिनेश गोयल गाजियाबाद की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं.
दूसरी बार जीते
मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक निर्वाचन में भाजपा ने दूसरी बार जीत दर्ज की है. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर दिनेश कुमार गोयल फिर से यहां निर्वाचित घोषित किए गए हैं. दिनेश गोयल ने इस सीट पर 2020 में शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रत्याशी हेम सिंह पुंडीर को चुनाव हराकर कमल खिलाया था. दिनेश गोयल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रमेंद्र भाटी एडवोकेट को12688 मतों से हराकर जीत का स्वाद चखा है.
उद्योगपति भी
मूल रूप से गाजियाबाद के कविनगर के रहने वाले दिनेश गोयल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् के साथ-साथ उद्योगपति के तौर पर भी जाने जाते हैं. पूर्व में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश गोयल राजकुमार गोयल ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन के अध्यक्ष के साथ और भी कई संस्थानों से जुड़े हैं. भाजपा संगठन में अपनी मजबूत पकड़ के लिए इन्हें जाना जाता है. बेहद ही सरल स्वभाव के दिनेश गोयल पर पार्टी ने फिर एक बार भरोसा जताया. गाजियाबाद के प्रसिद्ध एमएस कॉलेज से बीएससी दिनेश गोयल राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं.
कई शिक्षण संस्थान
गाजियाबाद में उनके कई शिक्षण संस्थान हैं. साथ ही हापुड़ में भी शिक्षण संस्थान है. जिला उद्योग व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं. वहीं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के भी संस्थापक सदस्य हैं. बागपत के पुरा महादेव स्थित राजकुमार गोयल जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक हैं. इनकी संस्थाओं की एक लंबी चैन है.
गौशाला गाजियाबाद के अध्यक्ष
दिनेश श्रीकृष्ण गौशाला गाजियाबाद के अध्यक्ष के साथ सनातन धर्म इंटर कॉलेज के भी अध्यक्ष हैं. वहीं ठाकुरद्वारा शिक्षा संस्थान गाजियाबाद के अध्यक्ष के साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली और महाराजा अग्रसेन फाऊंडेशन दिल्ली के ट्रस्टी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति विधान परिषद के सभापति और संसदीय अध्ययन समिति के सदस्य हैं. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति प्रदेश में 2016 से 2020 तक रहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश आजीवन सहयोग निधि के भाजपा के संयोजक, लोकसभा चुनाव 2014 में संचालन समिति के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी.
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