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मेरठ-सहारनपुर खंड से निर्वाचित स्नातक MLC दिनेश गोयल; पहली बार खिलाया था कमल

MLC दिनेश गोयल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ-सहारनपुर स्नातक खंड सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश गोयल ने फिर एक बार जीत का परचम लहराया है. उन्होंने दूसरी बार यहां जीत दर्ज की है. इससे पहले उन्होंने 2020 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान शिक्षक संघ के हेम सिंह पुंडीर को चुनावी रण में पीछे छोड़कर जीत दर्ज की थी. हेम सिंह पुंडीर 24 वर्ष तक यहां से एमएलसी रहे थे. दिनेश गोयल गाजियाबाद की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं.

दूसरी बार जीते