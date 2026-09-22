ETV Bharat / state

56 वोट लेकर दिनेश भट्ट बने उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर, कांग्रेस प्रत्याशी को 32 वोटों से हराया

उदयपुर नगर निगम में पहले महापौर पद पर भाजपा के पारस सिंघवी ने कब्जा जमाया था.

Dinesh Bhatt and his associates celebrating the victory
जीत के बाद खुशी मनाते दिनेश भट्ट और सहयोगी (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: नगर निगम में महापौर पद पर भाजपा के पारस सिंघवी की जीत के बाद अब डिप्टी मेयर पद भी भाजपा के खाते में चला गया है. मंगलवार को हुए डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा के दिनेश भट्ट ने 56 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण मेघवाल को 24 वोट मिले. इस तरह भट्ट ने मेघवाल को 32 वोटों के अंतर से हराया.

सुबह तक बना रहा सस्पेंस: नगर निगम के कुल 80 पार्षदों ने डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान किया. मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. सबसे पहले भाजपा पार्षदों ने मतदान किया. इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान पूरा होने के बाद मतगणना की गई और निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित किया. डिप्टी मेयर के नाम को लेकर भाजपा में मंगलवार सुबह तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी. पार्टी में दिनेश भट्ट के साथ कविता जोशी और पंकज बोराणा के नाम भी चर्चा में रहे. बताया गया कि पार्टी स्तर पर पार्षदों की राय जानी गई. संख्या बल के लिहाज से भाजपा पार्षदों में अलग-अलग नामों को लेकर सहमति सामने आई, लेकिन अंत में वरिष्ठ नेताओं की पसंद के आधार पर दिनेश भट्ट के नाम पर मुहर लगी. इसके बाद भाजपा ने भट्ट को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया. प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पार्षदों ने उनके समर्थन में मतदान किया और भट्ट को कुल 56 वोट मिले.

पढ़ें: अलवर नगर निगम: उप महापौर भी भाजपा का, अजय पूनिया ने कांग्रेस प्रत्याशी को 16 मतों से हराया

कांग्रेस ने मेघवाल पर जताया भरोसा: वहीं कांग्रेस ने लक्ष्मीनारायण मेघवाल को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था. मेघवाल को 24 वोट मिले. परिणाम सामने आने के बाद भाजपा समर्थकों ने नगर निगम परिसर में खुशी जताई और दिनेश भट्ट के समर्थन में नारे लगाए. इससे पहले महापौर पद पर भाजपा के पारस सिंघवी निर्वाचित हुए थे. अब महापौर और डिप्टी मेयर दोनों प्रमुख पद भाजपा के पास हैं. डिप्टी मेयर चुनाव के परिणाम के साथ नगर निगम के नए बोर्ड में भाजपा नेतृत्व की तस्वीर भी साफ हो गई है.

TAGGED:

DY MAYOR ELECTION IN UDAIPUR
DINESH BHATT OF BJP BECOME DY MAYOR
CONGRESS CANDIDATE LOST
UDAIPUR NAGAR NIGAM MAYOR
UDAIPUR NAGAR NIGAM ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.