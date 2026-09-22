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56 वोट लेकर दिनेश भट्ट बने उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर, कांग्रेस प्रत्याशी को 32 वोटों से हराया

उदयपुर: नगर निगम में महापौर पद पर भाजपा के पारस सिंघवी की जीत के बाद अब डिप्टी मेयर पद भी भाजपा के खाते में चला गया है. मंगलवार को हुए डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा के दिनेश भट्ट ने 56 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण मेघवाल को 24 वोट मिले. इस तरह भट्ट ने मेघवाल को 32 वोटों के अंतर से हराया.

सुबह तक बना रहा सस्पेंस: नगर निगम के कुल 80 पार्षदों ने डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान किया. मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. सबसे पहले भाजपा पार्षदों ने मतदान किया. इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान पूरा होने के बाद मतगणना की गई और निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित किया. डिप्टी मेयर के नाम को लेकर भाजपा में मंगलवार सुबह तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी. पार्टी में दिनेश भट्ट के साथ कविता जोशी और पंकज बोराणा के नाम भी चर्चा में रहे. बताया गया कि पार्टी स्तर पर पार्षदों की राय जानी गई. संख्या बल के लिहाज से भाजपा पार्षदों में अलग-अलग नामों को लेकर सहमति सामने आई, लेकिन अंत में वरिष्ठ नेताओं की पसंद के आधार पर दिनेश भट्ट के नाम पर मुहर लगी. इसके बाद भाजपा ने भट्ट को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया. प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी पार्षदों ने उनके समर्थन में मतदान किया और भट्ट को कुल 56 वोट मिले.