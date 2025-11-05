ETV Bharat / state

डिंडौरी में पीछे से ट्रक में जा घुसी बाइक, 4 लोगों की मौत, जबलपुर-अमरकंटक NH पर हुआ हादसा

डिंडौरी में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत. तेज रफ्तार बाइक ट्रक में पीछे से टकराई. ट्रक छोड़कर भागा चालक. तलाश जारी.

DINDORI ROAD ACCIDENT
डिंडौरी में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डिंडौरी: जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे पर डिंडौरी में बुधवार की दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक बाइक सामने से जा रहे ट्रक में जा घुसी. बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई. तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 14 वर्षीय नाबालिग की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीछे से ट्रक में जा घुसी बाइक

मिली जानकारी के अनुसार, जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे पर शहपुरा से जबलपुर की तरफ एक ट्रक जा रहा था. ट्रक के पीछे से एक बाइक आ रही थी और उसपर 4 लोग सवार थे. कोहानी देवरी के पार तेज रफ्तार बाइक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक ट्रक में जा फंसी और सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार

सूचना मिलते ही शहपुरा थाना प्रभारी अनुराग जामदार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल 14 वर्षीय किशोरी को शहपुरा अस्पताल से डिंडौरी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया. हादसे के बाद ट्रॉले का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

3 ने मौके पर ही तोड़ा दम, एक की अस्पताल ले जाते मौत

सहायक उप निरीक्षक शेख आजाद ने बताया, "एक पुरुष और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बच्ची को शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया." मृतकों की पहचान नान सिंह परस्ते (28), उनकी पत्नी सरोज (22), चंपा बाई (19) और प्रिया परस्ते (12) के रूप में हुई है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश जारी है.

TAGGED:

DINDORI BIKE COLLIDES TRUCK
DINDORI ROAD ACCIDENT 4 DIED
JABALPUR AMARKANTAK NH ACCIDENT
DINDORI NEWS
DINDORI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सिंगरौली में पति पत्नी और वो, बदला लेने पति ने वायरल किया प्रेमी के साथ का ऑडियो-वीडियो

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

ग्वालियर के एक घर में जोरदार ब्लास्ट, कई लोग झुलसे, फ्रिज के कंप्रेशर से घटना हुई संदिग्ध

गुना तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP नेता दबोच रहे गार्ड का गला, होमगार्ड की हुई धुनाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.