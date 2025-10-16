डिंडोरी में सड़क पर तड़प रहे युवकों के लिए देवदूत बनी कलेक्टर, कार से अस्पताल लेकर पहुंचीं
डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की संवेदनशीलता की चर्चा हर जुबां पर. मरणासन्न पड़े 2 युवकों को अपने वाहन में लिटाया, अस्पताल में कराया भर्ती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 4:02 PM IST
डिंडोरी : कोई इंसान कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, अगर उसमें संवेदनशीलता और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं है तो उस पद और कद का असल मायने में कोई मतलब नहीं. लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बड़े पद पर हैं लेकिन अपने सामने पीड़ित का दर्द नहीं देख सकते और उसकी हरसंभव मदद करने को तैयार रहते हैं. ऐसी ही इंसान हैं डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया. कलेक्टर ने मौत के मुंह में जाने को तैयार दो युवकों की जान बचाकर मिसाल पेश की है. कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की इसी माह डिंडोरी में नियुक्ति हुई है.
हादसे के बाद सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे दो युवक
मामले के अनुसार बुधवार को डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया डिंडोरी-जबलपुर मार्ग से गुजर रही थीं. इसी दौरान अमेरा गांव के पास कलेक्टर ने दो युवकों को खून से लथपथ सड़क पर तड़पते देखा. ये दृश्य देखकर डिंडोरी कलेक्टर ने अपना वाहन तुरंत रुकवाया. कलेक्टर ने इंसानियत और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने स्टाफ की मदद से दोनों को घायलों को तुरंत अपने वाहन में लिटाया कलेक्टर ने इसके लिए एंबुलेंस का इंतजार करना ठीक नहीं समझा.
कलेक्टर ने दोनों घायलों को आईसीयू में कराया भर्ती
डिंडौरी कलेक्टर का वाहन सीधे डिंडोरी जिला अस्पताल पहुंचा तो हड़कंप मच गया. तुरंत अस्पताल स्टाफ से कलेक्टर ने स्ट्रेचर लाने को कहा और खुद स्टाफ की मदद से दोनों घायल युवकों को आईसीयू में ले जाकर इलाज शुरू करवाया. उन्होंने डॉक्टर्स को निर्देश दिया कि दोनों युवकों का हरसंभव इलाज करें. हालांकि इलाज के दौरान घायल एक युवक की मौत हो गई. युवक की मौत से कलेक्टर बहुत दुखी हुईं.
- माखननगर में स्टेट हाईवे पर रोड एक्सीडेंट, कार के परखच्चे उड़े, बस में सवार 10 यात्री भी घायल
- पन्ना-अजयगढ़ बायपास पर टूरिस्ट बस की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत
कलेक्टर की संवेदनशीलता की चर्चा
घायलों की पहचान भगत सिंह उइके (23 वर्ष) और भंगू सिंह धुर्वे (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो अमेरा से मालपुर की ओर जा रहे थे. बाइक सवार दोनों युवक की चार पहिया वाहन से खतरनाक टक्कर हुई. कलेक्टर की इस संवेदनशीलता को ग्रामीण भरपूर सराहना कर रहे हैं. कुछ माह पहले भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसा सराहनीय कार्य किया था, जब भोपाल के चेतक ब्रिज पर सड़क हादसे के बाद एक युवक तड़प रहा था. शिवराज सिंह चौहान ने उस युवक को खुद अपने हाथ से उठाकर अस्पताल भेजा था. साथ ही अपने ओएसडी को घायल के साथ अस्पताल भेजकर सीएमएचओ को भी फोन किया था.