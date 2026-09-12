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परिजनों के कंधों पर नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे मासूम, 5 साल में 2 बार भूमि पूजन, फिर भी नहीं बना डैम

"बरसात के दिनों में इस नदी में कमर तक पानी आ जाता है. ऐसी स्थिति में लोग तेज बहाव वाले पानी में ही नदी पार करते हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है. बच्चों को परिजन अपनी गोद में बैठाकर या पीठ पर लादकर नदी पर करवाते हैं. कई बार नदी की धार तेज आ जाती है तो लोग बह भी जाते हैं. अगर नदी में पानी ज्यादा रहता है तो बच्चे फंस जाते हैं घर नहीं पहुंच पाते."

करंजिया ब्लॉक के टाफिया टोला में तुड़ार नदी पर स्टॉप डैम निर्माण के लिए दो बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन 5 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है. सेनगुड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच देव सिंह नाटी ने बताया "हमारे गांव में तुरार नाम की एक नदी बहती है. इस नदी से होकर एक रास्ता जाता है. नदी के एक तरफ कुतरी, मोहगांव, बर टोला, धड़कन टोला, टिकरा टोला, देवरी, बरबसपुर के अलावा कई और गांव हैं. और यही एकमात्र रास्ता इन गांवों को मुख्य बाजार अस्पताल से जोड़ता है."

डिंडोरी: बीते दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें छात्राएं स्कूल तक पहुंचने के लिए स्टॉप डैम को फांदकर अपना सफर तय कर रही थीं. इस घटना का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया राज्य सरकार से जवाब मांग लिया. एक ऐसी ही तस्वीर डिंडोरी से सामने आई है. यहां स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्राओं को अपने अभिभावकों पीठ पर सवार होकर नदी पार करते हुए देखा जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय से मांग करने के बावजूद तुरार नदी पर पुल नहीं बन पा रहा है. पुल के लिए दो बार भूमि पूजन हुआ, राज्य सरकार ने पैसा भी पास कर दिया लेकिन स्थानीय प्रशासन अब इस पुल का निर्माण नहीं करवा सका है.

इसी गांव के रहने वाले मथुरा प्रसाद ने बताया "सबसे ज्यादा समस्या मरीजों को होती है. मरीज को नदी पार करवाने के लिए चार लोग पहले खटिया को कंधे पर रखते हैं और उसको किसी तरह से नदी पार करवाते हैं."

शुरुआत में योजना की लागत लगभग 30. 99 लाख रुपये आंकी गई थी

ऐसा नहीं है कि इस समस्या के बारे में किसी को पता नहीं है. नदी किनारे ही एक शिलालेख लगा है जो 2021 का है. उस समय नदी के ऊपर एक चेक डैम और उसी के ऊपर से रास्ता बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था. योजना भी बन गई थी भूमि पूजन भी हो गया था. इस योजना की लागत लगभग 30. 99 लाख रुपये आंकी गई थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ.

देव सिंह बताते हैं कि जब उन्होंने इसके बार में अधिकारियों से पूछा तो उनका कहना था कि इस जगह पर रेत ज्यादा है, इसलिए इतने कम पैसे में यह निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा. इसके बाद स्वीकृत राशि बढ़वाने के लिए 19 अप्रैल 2022 को फिर उसी काम के लिए 72 लाख 99 हजार रुपये की स्वीकृति मिली. 24जुलाई 2023 में विधायक ओमकार मरकाम, शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने गांव में जाकर भूमिपूजन किया. लेकिन इस भूमि पूजन को भी 3 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है.

सांसद ने कहा, अधिकारी सुन नहीं रहे बात

जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने बताया "इस संबंध में फाइल चेक करवा रहा हूं. जैसे ही बारिश खत्म होती है इस काम को शुरू करवाया जाएगा." स्थानीय लोगों का कहना है कि ओंकार सिंह मरकाम इस क्षेत्र से विधायक हैं. उनका कहना है कि हमें इस इलाके से वोट नहीं मिलता इसलिए हमारी इस पुल को लेकर दिलचस्पी नहीं है. वहीं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि वह कई बार अधिकारियों से कह चुके हैं लेकिन अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं.

मंडला में भी जान पर खेल स्कूल पहुंच रहे बच्चे

मंडला के बिछिया विकासखंड के अतारिया गांव के लोगों के लिए सड़क आज भी एक सपना बनी हुई है. आजादी के इतने साल बाद भी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है. पगडंडी और नालों से होकर नन्हे बच्चों और शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होता है. बरसात के दिनों में यही नाला इन बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. नाला उफान पर हो तो बच्चों के कदम ठिठक जाते हैं. अतारिया गांव के सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक अमृत सिंगोर ने बताया कि अंजनिया से स्कूल का पहुंच मार्ग लगभग 5 किलोमीटर लंबा है. जिसमें सड़क तो है लेकिन कीचड़ से भरा हुआ है. साथ ही जंगल होने के कारण कई जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता है. जैसे-तैसे इन सबसे निकल गए तो फिर बीच रास्ते में नदी औऱ नाले पड़ते हैं.

