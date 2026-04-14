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डिंडोरी में बैगा आदिवासियों का हल्ला बोल, वन अधिकार पट्टों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव

डिंडोरी में सोमवार को बैगा आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव. वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत जमीन के पट्टों की मांग.

Dindori Collectorate Gherao due to Van Adhikar Patta
डिंडोरी बैगा आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
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डिंडोरी: मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिला डिंडोरी में एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमने आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे बांट दिए हैं. जबकि दूसरी ओर बैगा आदिवासी कलेक्ट्रेट में वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के लिए जवाब देही आंदोलन कर रहे हैं. महिलाएं चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं कि उन्हें उनके ही सदियों पुराने प्राकृतिक निवास से मार-मारकर भगाया जा रहा हैं.

जमीन का पट्टा नहीं मिलने से नाराज आदिवासियों का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित डिंडोरी जिले में बजाक समनापुर और करंजिया के बैगा आदिवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया. बैगाचक के रहने वाले बैगा आदिवासियों का आरोप है कि वे जिस जमीन पर सदियों से रह रहे हैं उन्हें उसके पट्टे तक नहीं दिए गए हैं.

वन अधिकार पट्टों की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

जंगल से मारपीट कर भगाने का आरोप

कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची तेजी बाई ने बताया, "मैं बैगा आदिवासी हूं और सदियों से इस जमीन पर रह रहे हैं. हमारे पूर्वज भी इसी जमीन पर रहते थे, लेकिन आज तक उनका पट्टा नहीं बना है. जब भी पट्टे की बात करते हैं तो अधिकारी टाल जाते हैं. हमें जंगल में मारा-पीटा जाता है और जंगल से बाहर कर दिया जाता है. हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारे यहां पर कलेक्टर आएंगे, लेकिन जब कलेक्टर नहीं आए तो हम ही कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं." आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र सिंह परश्ते ने बताया, "जिस जमीन पर आदिवासी सदियों से रह रहा है उसका उसे मालिकाना हक दिया जाना चाहिए."

86 वनग्राम में बैगा आदिवासी निवासरत

डिंडोरी में 86 वनग्राम हैं इनमें ज्यादातर बैगा आदिवासी लोग रहते हैं. वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना है, क्योंकि जब तक इन गांवों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा तब तक यहां पर पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं. साल 2024 में इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी कि हम जल्द ही इस कार्य को पूरा करेंगे. इसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाया था. साल 2025 में सरकार ने एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी तक आदिवासियों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं.

Baiga Tribals Demand Van Adhikar Patta
डिंडोरी में वन अधिकार पट्टों की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

ऑफलाइन समस्याओं के निकारण की मांग

प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन प्रक्रिया है. सरकार बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के पट्टे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रही है. जिन आदिवासियों से कब्जे के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं उनके पास कब्जे के कोई दस्तावेज नहीं है. क्योंकि आदिवासी जिस जमीन पर रहते आए हैं उस जमीन पर उन्हें कभी कागजात की जरूरत नहीं पड़ी. कई आदिवासियों के पास जमीन पर कब्जे का ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है. इसलिए आदिवासियों की मांग है कि ऑफलाइन तरीके से उनके साथ बैठकर इस समस्या का निराकरण किया जाए.

साल 2006 के कब्जे के अनुसार सर्वे जारी

एसडीम रामबाबू देवांगन ने आदिवासियों के ज्ञापन को स्वीकार किया है. इस दौरान उन्होंने कहा, "अभी 2006 के पहले जो लोग जमीन पर काबिज थे उनका सर्वे चल रहा है. अगर कोई नया लड़का आवेदन करता है कि इस जमीन पर हमारा कब्जा है. इसलिए हमे पट्टा दिया जाए, अगर जमीन पर 2006 के बाद का कब्जा है तो उसपर अभी विचार नहीं किया जा रहा है. हम 2006 से पहले वाले को पट्टा दे देंगे."

Dindori Villagers Submit Petition To Collector
प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

आदिवासी समाज के संगठनों ने वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत जवाब देही तय करने के लिए आंदोलन किया है. आदिवासियों का कहना है कि उनकी मांगों पर किसी की जवाब देही तय की जाए. ताकि जिसको जिम्मेदारी दी गई है उससे जवाब मांगा जा सके. आदिवासियों ने सरकार को ज्ञापन दिया है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे.

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BAIGA TRIBALS PROTEST IN DINDORI
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DINDORI GRAMIN PROTEST

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