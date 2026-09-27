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अमरकंटक और डिंडौरी में खतरा बन रहा साल बोरर, पेड़ों को काटने की चल रही तैयारी

शहडोल: डिंडोरी जिले के घने जंगलों में जहां साल बोरर का अटैक है. जिसकी वजह से वहां के पेड़ों को काटने की अनुमति भी मिली हुई है, तो वहीं अमरकंटक के भी विशाल जंगलों में भी साल बोरर कीट का बुरी तरह से अटैक है. अब इन कीटों से प्रभावित पेड़ों को काटने की अनुमति भी मिल गई है, जिसकी तैयारी में वन विभाग लगा हुआ है और इसके लिए बकायदे प्लान भी तैयार कर लिया गया है.

अमरकंटक में साल बोरर कीट से प्रभावित पेड़ों की कटाई मुश्किल भी है, क्योंकि ये दुर्गम इलाका है. कुछ क्षेत्र में पहाड़ी भी है, कटे हुए पेड़ों को ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होगा. लेबर आदि का भी शॉर्टेज रहेगा. हालांकि हमने मजदूर की व्यवस्था बना ली है. पूरी योजना तैयार कर ली है. इस काम में वरीयता दी जाएगी, जो ट्रेंड हैं, उन्हीं से ये काम कराया जाएगा.

उसके बाद डिंडौरी में भी एक वर्कशॉप हुआ था. हमारा स्टाफ वहां भी शामिल हुआ था, जहां बीट गार्ड और डिप्टी को बुलाया गया था, जिसमें ट्रेनिंग दी गई. अब ये लोग उन संक्रमित पेड़ों को काटने वाले मजदूरों को ट्रेनिंग देंगे. फिर एक्सपर्ट ट्रेंड मजदूरों के साथ ही पेड़ों की कटाई की जाएगी."

एसडीओ मीणा बताते हैं कि साल बोरर कीट से प्रभावित क्षेत्र को कटाई की परमिशन मिल गई है. रीजनल एन पावर कमेटी (REC) से परमिशन मिला हुआ है. अक्टूबर महीने से संक्रमित पेड़ों के कटाई का प्लान कर रहे हैं. जिसकी प्लानिंग बना ली गई है और पूरे प्लान के तहत ही संक्रमित पेड़ों की कटाई की जाएगी. ट्रेनी आईएफएस और एसडीओ बताते हैं कि संक्रमित पेड़ों को काटने के लिए भी विशेष ट्रेनिंग होती है. बीट गार्ड आदि को पता होता है और प्रभावित रेंज के कर्मचारियो की ट्रेनिंग भी कराई गई है. अमरकंटक में वर्कशॉप रखी गई थी, एक महीने पहले, जिसमें अलग-अलग जगहों से कई एक्सपर्ट आए हुए थे.

अनूपपुर के सब डिवीजन राजेंद्रग्राम के एसडीओ ट्रेनी आईएफएस जसवंत सिंह मीणा बताते हैं कि "अनूपपुर के अमरकंटक रेंज के जंगलों में साल बोरर से प्रभावित पेड़ हैं. साल बोरर अमरकंटक के एक ही रेंज में पाया गया है. वहां 18 कंपार्टमेंट हैं, जिसे 18 कक्ष बोलते हैं. जिसमें 5157 हेक्टेयर टोटल एरिया है, जो साल बोरर से प्रभावित है. अमरकंटक क्षेत्र में सर्वे के बाद 9535 पेड़ साल बोरर से प्रभावित पाए गए हैं.

साल बोरर क्यों है खतरनाक

साल बोरर कीट के बारे में बताया जाता है, कि ये कीट लगभग 30 से 35 सालों में एक बार फिर से वापसी करता है. अमरकंटक और इसके आसपास के क्षेत्र में 1995-96 के दौरान ये कीट आया था. उस समय भी इसकी वजह से बड़ी संख्या में साल के पेड़ों को काटा गया था. इसके अलावा एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1923-24 में भी डिंडोरी, अमरकंटक बेल्ट में इसका बड़ा असर देखा गया था. अब लगभग 30 साल के बाद एक बार फिर से साल बोरर कीट का प्रकोप अमरकंटक वन क्षेत्र में और डिंडोरी वन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है.

इसके बाद एक बार फिर से कई पेड़ों को काटने की परमिशन मिल चुकी है और तैयारी भी चल रही है. साल बोरर से प्रभावित पेड़ों को काटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अटैक करता है. ऐसे में दूसरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है.

साल बोरर का अटैक (ETV Bharat)

साल बोरर क्या है ?

साल बोरर एक बीटल होता है. ये पेड़ के अंदर रहता है और पेड़ को अंदर से खोखला करता है. इसके बाद ये पेड़ किसी काम का नहीं बचता है. फिर उस एक पेड़ को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद ये कीट दूसरे पेड़ में चला जाता है. इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पेड़ के सबसे नीचे वाले भाग में थोड़ा बुरादा टाइप होता है या फिर पत्तियों की बात करें तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी. ये सिंप्टम्स होते हैं, अगर बाहर से पहचानना चाहें तो.

पेड़ों को काटना क्यों है जरूरी

साल बोरर कीट लगातार पकड़ा भी जा रहा है. इसके अलावा इस कीट से प्रभावित पेड़ को काटना जरूरी इसलिए भी होता है, क्योंकि अगर संक्रमित पेड़ को काटेंगे नहीं, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में संक्रमित हो जाएगा. लार्वा थ्रेडिंग के जरिये ये फैलता है. पहले एक पेड़ को खोखला कर फिर दूसरे पेड़ में जाता है, ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि जब तक की एक पेड़ को ये खत्म नहीं कर देते पूरी तरह से, तब तक दूसरे पेड़ में नहीं जाते हैं. अनूपपुर में लगभग 35% साल के पेड़ हैं, अगर साल बोरर कीट से प्रभावित पेड़ों को काटेंगे नहीं तो और संक्रमित होंगे जिससे और ज्यादा नुकसान होगा.

अमरकंटक में साल बोरर का कितना प्रकोप

अमरकंटक का जंगल करीब 8525 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है. यहां लगभग 40 लाख साल के पेड़ हैं. क्षेत्र के 10 बीट में से आठ में साल बोरर का संक्रमण भी पाया गया है. इनमें अमरकंटक, सोनमुड़ा, कपिलधारा, उमरगोहान, भूड़ाकोना, दमगढ़, पौड़ी, ताली बीट शामिल है. करीब 5300 हेक्टेयर क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में साल के पेड़ में साल बोरर कीट का संक्रमण दर्ज किया गया है. वहीं हर्रई और लपटी बीट फिलहाल संक्रमण से बचे हुए हैं, लेकिन अगर ज्यादा देरी की गई तो इन क्षेत्रों में भी साल बोरर कीट का अटैक हो सकता है.