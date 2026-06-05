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आदिवासी अंचल बस्तर में रोशनी की नई किरण, मेडिकल कॉलेज ने मोतियाबिंद ऑपरेशन में हासिल की उपलब्धि

बस्तर के डिमरापाल अस्पताल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पिछले एक साल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1147 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए.

Achievement of Dimrapal Medical College
आदिवासी अंचल बस्तर में रोशनी की नई किरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
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बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के एकमात्र शासकीय मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल डिमरापाल ने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल में पिछले एक वर्ष के दौरान 1147 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया है. ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों को नि:शुल्क चश्मा और आई ड्राप उपलब्ध कराए गए हैं. जिससे बस्तर के दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है. ना केवल बस्तर बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के मरीजों का भी इलाज किया गया है.

मोतियाबिंद में धुंधला नजर आता है प्रतिबिम्ब

नेत्र विभागाध्यक्ष डॉ. छाया शोरी के मुताबिक मोतियाबिंद आंखों की एक सामान्य बीमारी है. जिसमें आंख के प्राकृतिक लेंस पर उम्र के बढ़ने से सफेदी और धुंधलापन आ जाता है. जो मोती के जैसा सफेद दिखाई देता है. इसके कारण मरीज को धीरे-धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है और समय पर उपचार नहीं मिलने पर दृष्टि प्रभावित हो सकती है.

Achievement of Dimrapal Medical College
आदिवासी अंचल बस्तर में रोशनी की नई किरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Achievement of Dimrapal Medical College
डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोतियाबिंद के लिए अस्पताल में ऑपरेशन किया जाता है. प्राकृतिक लेंस को निकालकर आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है. यह ऑपरेशन बिना टांके का होता है. इस साल 1147 सफल ऑपरेशन अस्पताल ने किए हैं. जिनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर सहित ओडिशा के भी मरीज शामिल हैं. ऑपरेशन के बाद मरीज को 1 महीने तक काला चश्मा और आंखों में आई ड्रॉप डालनी होती है- डॉ छाया सोरी , नेत्र रोग विभागाध्यक्ष

मेडिकल कॉलेज ने मोतियाबिंद ऑपरेशन में हासिल की उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

काचियाबिंद होने का खतरा

मोतियाबिंद दर्द रहित होता है और समय पर मोतियाबिंद का ईलाज नहीं करवाने से यह काचियाबिंद में परिवर्तित हो सकता है. काचियाबिंद उस अवस्था को कहा जाता है जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाता है और आंख की पुतली सफेद दिखाई देने लगती है. यह मोतियाबिंद का उन्नत चरण होता है. जिसमें मरीज की दृष्टि काफी कमजोर हो जाती है. ऐसे मामलों में जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना आवश्यक होता है.

कैसे मोतियाबिंद से करें बचाव ?

विशेषज्ञों का कहना है कि 50 वर्ष की आयु के बाद नियमित नेत्र परीक्षण कराना चाहिए. धुंधला दिखाई देने, रोशनी से परेशानी होने या दृष्टि में कमी महसूस होने पर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें. संतुलित आहार, मधुमेह पर नियंत्रण, धूप में चश्मे का उपयोग और समय पर जांच मोतियाबिंद से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं.


मोतियाबिंद होने के कारण

  • बढ़ती उम्र के साथ आंखों के लेंस में परिवर्तन
  • मधुमेह (डायबिटीज) जैसी बीमारियां
  • आंखों में चोट लगना
  • लंबे समय तक तेज धूप और पराबैंगनी किरणों का प्रभाव
  • धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन
  • स्टेरॉयड दवाओं का लंबे समय तक उपयोग
  • जन्मजात कारण भी जिम्मेदार


मोतियाबिंद के प्रमुख लक्षण

हर घर जल के दावे फेल, कोरिया के बेलिया में मौत के कुएं से प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण

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