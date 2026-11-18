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करहल में डिंपल यादव ने फोन टैपिंग और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा

करहल: समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव बुधवार को करहल पहुंचीं. वह बरनाहल ब्लॉक के सपा अध्यक्ष राजेंद्र यादव की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने फोन टैपिंग, मतदाता सूची, कांग्रेस के साथ गठबंधन, देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखीं. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा.

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर डिंपल ने कहा: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगामी दौरों को लेकर पूछे गए सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव हर जगह जाएंगे. वह अयोध्या भी जाएंगे और गोरखपुर भी जाएंगे.

डिंपल यादव ने फोन टैपिंग और बेरोजगारी पर केंद्र को घेरा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग से जुड़े वायरल वीडियो और आरोपों पर डिंपल यादव ने कहा कि फोन टैपिंग का मामला नया नहीं है. इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और संसद में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस तरह के काम पहले भी करती रही है.

मतदाता सूची और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल:

51 कथित फर्जी सांसदों के मुद्दे और विपक्ष की कार्रवाई की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर डिंपल यादव ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके कार्यालय पर लगाए जा रहे आरोपों का जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने इन मामलों में क्या कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि एफआईआर के बाद भी वोटों की गणना और वोटों को हटाने की प्रक्रिया जारी है. अब पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से तुलना करने की बात कही जा रही है. आखिर देश में हो क्या रहा है और सरकारी संसाधनों को इस तरह क्यों खर्च किया जा रहा है.



कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला:

आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि इस संबंध में फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह जीतने का चुनाव है. समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है.



अर्थव्यवस्था और निजीकरण को लेकर केंद्र पर निशाना:

राहुल गांधी के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है, तो सरकारी बैंकों के शेयर क्यों बेचे जा रहे हैं और निजीकरण क्यों बढ़ रहा है. उन्होंने सरकारी नौकरियों में कटौती और युवाओं के रोजगार पर भी सवाल उठाए.

