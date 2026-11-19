मैनपुरी में डिंपल यादव का भाजपा पर तंज, बोलीं-अयोध्या में राम के नाम पर चंदा लूटा, अब मथुरा-वृंदावन की तैयारी
आरोप लगाया कि भाजपा के लोग धर्म का नाम लेकर वोट मांगते हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:07 AM IST
मैनपुरी: समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और चंदे को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने नारे 'राधे-राधे कमल खिला दे' पर तंज कसा. कहा कि इसका मतलब यह साबित हो गया है कि भाजपा का कमल मुरझा रहा है, इसलिए अब भगवान का नाम लेकर कमल खिलाने की बात की जा रही है.
डिंपल यादव ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान राम के नाम पर चंदे में लूट की और जमीन को लेकर धांधली की, जिसके प्रमाण भी मौजूद हैं, क्या वे अब मथुरा-वृंदावन जाकर भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर भी चंदा लूटने की तैयारी कर रहे हैं? आरोप लगाया कि भाजपा के लोग धर्म का नाम लेकर वोट मांगते हैं, जबकि भगवान के नाम पर जुटाए गए चंदे को लेकर खुद सवालों के घेरे में हैं.
कहा कि जनता अब जागरूक हो गई है और भाजपा की राजनीति को समझने लगी है. युवा भी अब इन मुद्दों को समझ रहे हैं. उन्होंने युवाओं के भटकाव को लेकर भी चिंता जताई.
वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी डिंपल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सक्षम नहीं हैं. सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है. यही वजह है कि प्रत्येक जिले में निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर होती जा रही है.
डिंपल यादव ने धर्म, युवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.
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