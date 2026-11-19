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मैनपुरी में डिंपल यादव का भाजपा पर तंज, बोलीं-अयोध्या में राम के नाम पर चंदा लूटा, अब मथुरा-वृंदावन की तैयारी

मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी: समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और चंदे को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने नारे 'राधे-राधे कमल खिला दे' पर तंज कसा. कहा कि इसका मतलब यह साबित हो गया है कि भाजपा का कमल मुरझा रहा है, इसलिए अब भगवान का नाम लेकर कमल खिलाने की बात की जा रही है.

मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव (Video Credit; ETV Bharat) डिंपल यादव ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान राम के नाम पर चंदे में लूट की और जमीन को लेकर धांधली की, जिसके प्रमाण भी मौजूद हैं, क्या वे अब मथुरा-वृंदावन जाकर भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर भी चंदा लूटने की तैयारी कर रहे हैं? आरोप लगाया कि भाजपा के लोग धर्म का नाम लेकर वोट मांगते हैं, जबकि भगवान के नाम पर जुटाए गए चंदे को लेकर खुद सवालों के घेरे में हैं.