दिल्ली के सरस फूड फेस्टिवल का आगाज़,  रोज मिलेंगे  500 से ज्यादा  ट्रेडिशनल, टेस्टी व्यंजन

दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का आगाज. सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों पर 25 राज्यों की 300 से ज्यादा लखपति दीदियों सहित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही हैं.

सरस फूड फेस्टिवल 2025 का सोमवार को हुआ उद्घाटन
सरस फूड फेस्टिवल 2025 का सोमवार को हुआ उद्घाटन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 5:45 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुमायूं के मकबरे के पास सरस फूड फेस्टिवल का आगाज हुआ. 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस फ़ूड फेस्टिवल में 25 राज्यों की 300 से ज्यादा लखपति दीदियां 500 से ज्यादा ट्रेडिशनल, टेस्टी डिशेज परोसेंगी.

यह फेस्टिवल आम लोगों के लिए सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा. इसका मकसद गांव की महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत बनाना, उन्हें सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के मौके देना और दूसरी गांव की महिलाओं को इंस्पायर करना है. इसलिए सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों पर 25 राज्यों की 300 से ज्यादा लखपति दीदियों सहित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही हैं. सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया. इस मौके पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थीं.

62 स्टॉल्स पर 500 से ज्यादा टेस्टी डिशेज: फूड फेस्टिवल में 25 राज्यों की महिलाएं 62 स्टॉल्स पर रोजाना हिमाचली बीजू, उत्तराखंड की तंदूरी चाय, जम्मू-कश्मीर का कलरी कुलचा, हैदराबादी दम बिरयानी, नॉर्थ ईस्टर्न मोमो, बंगाली फ्राइड फिश, राजस्थान की कैर सागरी, गट्टे की सब्जी, बाजरा रोटी, बंगाल की हिल्सा फिश करी, तेलंगाना का चिकन, केरल की मालाबार बिरयानी, बिहार का लिट्टी-चोखा और पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी जैसी कई डिशेज़ विजिटर्स का ध्यान आकर्षित करेंगी।

दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आगाज
दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आगाज (ETV Bharat)

मेले में कल्चरल और सोशल डायवर्सिटी की झलक : फेस्टिवल में देश की कल्चरल और सोशल डायवर्सिटी की झलक देखने को मिल रही है. जिसमें हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात समेत कई राज्यों के लोग शामिल हुए. फूड स्टॉल्स के साथ-साथ नेचुरल और ग्रामीण प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिनसे विजिटर्स गांवों की इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रीम से परिचित हो रहे हैं.

देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं ले रही भाग : सरस फूड फेस्टिवल 2025, महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है जो राजधानी में आयोजित हो रहा है. इसका उद्देश्य न केवल देश की खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल है, बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में उनको दक्षता और महारथ हासिल है.

लाइवलीहुड मॉडल्स को दिखाने का एक असरदार मीडियम : 'सरस आजीविका फूड फेस्टिवल' में 25 राज्यों के 500 से अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है, इसमें हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात सहित अन्य राज्य हिस्सा ले रहे हैं. यह फेस्टिवल ग्रामीण भारत की रिच ट्रेडिशन, सेल्फ-रिलाएंस और महिलाओं के लीडरशिप वाले लाइवलीहुड मॉडल्स को दिखाने का एक असरदार मीडियम बन गया है.

