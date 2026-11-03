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मिलिए बिहार के दिलीप शुक्ला से, कभी खुद थे नशे के आदी आज योगा से जेलों में बदल रहे बंदियों का जीवन

मुजफ्फरपुर के योगा टीचर दिलीप शुक्ला ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: जेल की चहारदीवारी के भीतर आमतौर पर अपराध, सजा और बंदिशों की कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में जेल की चहारदीवारी के बीच कुछ ऐसी कोशिशें भी हो रही हैं, जो लोगों की जिंदगी को नई दिशा देने का काम कर रही हैं.

16 वर्षों से जेलों में बंद बंदियों को सीखा रहे योग

जिले के मड़वन प्रखंड स्थित बोरवारा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय दिलीप शुक्ला पिछले करीब 16 वर्षों से जेलों में बंद बंदियों को योग, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया का प्रशिक्षण दे रहे हैं. उनका दावा है कि अब तक बिहार समेत देश के सात से आठ राज्यों की जेलों में 50 हजार से अधिक बंदियों को इन अभ्यासों से जोड़ चुके हैं.

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आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से संचालित पहल

दिलीप का उद्देश्य सिर्फ बंदियों को योग सिखाना नहीं, बल्कि उनके भीतर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करना है, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे दोबारा अपराध की दुनिया में कदम न रखें. उनकी यह पहल आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से संचालित हो रही है.

कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं दिलीप

संस्था का बिहार सरकार के प्रिजन विभाग के साथ समझौता (एमओयू) है. इसके तहत राज्य की जेलों में बंदियों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाता है.दिलीप बिहार में इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी बंदियों को नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करा रहे हैं.

कभी खुद नशे की गिरफ्त में थे दिलीप

दिलीप शुक्ला की कहानी अपने आप में दिलचस्प है. उनकी ये कहानी किसी को उपदेश देने से नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी में आए बड़े बदलाव से शुरू होती है. उनका बचपन मुजफ्फरपुर में बीता, उनके पिता स्वर्गीय राजनारायण शुक्ला किसान थे. बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी. वर्ष 2012 में पत्नी का निधन हो गया, उनकी कोई संतान भी नहीं है.

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रोजगार की तलाश में पहुंचे हरियाणा

दिलीप बताते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह रोजगार की तलाश में हरियाणा के अंबाला चले गए. वर्ष 1992 में उन्होंने वहां मार्केटिंग का काम शुरू किया. वर्ष 2003 से 2018 के बीच हिमाचल प्रदेश में भी उनका कारोबार रहा. वहां वे बाइक रिपेयरिंग की वर्कशॉप चलाते थे.

आठवीं कक्षा से सिगरेट पीने की लगी लत

दिलीप कहते हैं कि कारोबार और कामकाज के बीच उनकी निजी जिंदगी में कई परेशानियां थीं. उन्होंने बताया कि वे आठवीं कक्षा से ही सिगरेट पीने लगे थे. धीरे-धीरे नशे की आदत इतनी बढ़ गई कि एक दिन में चार डिब्बे तक सिगरेट पी जाते थे. वे कहते हैं कि उन्होंने जीवन में लगभग हर तरह का नशा किया.

2003 के बाद बिगड़ी तबीयत

दिलीप बताते हैं कि लगातार नशे की वजह से उनकी सेहत बिगड़ने लगी. 2003 के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी और 2010 तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहीं. शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी थी और वजन भी काफी कम हो गया था.

2009 में आर्ट ऑफ लिविंग का किया कोर्स

दिलीप के मुताबिक इसी दौरान कई लोगों ने उन्हें योग करने की सलाह दी. वर्ष 2009 में उन्होंने पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया. दिलीप बताते हैं कि कोर्स के पहले दिन से ही उन्हें मानसिक रूप से अच्छा महसूस होने लगा. धीरे-धीरे उन्होंने योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया. इसके साथ ही उनकी नशे की आदतें भी छूटने लगीं.

योग क्रिया करते सभी बंदी (दिलीप शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर)

छह महीने के अभ्यास ने बदली जिंदगी

दिलीप के अनुसार, योग से जुड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद पर इसके प्रभाव को महसूस किया. वह बताते हैं कि लगातार छह महीने तक योगाभ्यास करने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया. उनका हीमोग्लोबिन पहले करीब 11 था, जो बढ़कर 14 से 15 के बीच पहुंच गया. उनका वजन भी सामान्य हुआ और शारीरिक क्षमता में सुधार आया.

योगाभ्यास से मजबूत हुई इच्छाशक्ति

दिलीप कहते हैं कि पहले कई लोगों ने उन्हें नशा छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन वह अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे. योगाभ्यास से धीरे-धीरे उनकी इच्छाशक्ति मजबूत हुई. उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उन्होंने सभी तरह के नशे से दूरी बना ली. आज वह चाय भी कभी-कभार ही पीते हैं.

"मैंने नशा छोड़ने के लिए कई लोगों की सलाह सुनी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. जब योग के माध्यम से मेरी इच्छाशक्ति मजबूत हुई, तब मुझे समझ आया कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत. आज मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता हूं." - दिलीप शुक्ला, योगा टीचर

दूसरों को नशामुक्त बनाने की प्रेरणा

खुद की जिंदगी में आए इस बदलाव ने उन्हें दूसरों को भी नशे से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने योग को ही अपना पेशा बना लिया. इसके बाद से वे नशामुक्ति केंद्रों में भी लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के अभ्यास कराते हैं. उनका मानना है कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सिर्फ समझाने के बजाय उनकी इच्छाशक्ति मजबूत करने की जरूरत है.

गुस्से और तनाव को कम करने की कोशिश

दिलीप शुक्ला बताते हैं कि जेल में आने वाले कई बंदी मानसिक तनाव, गुस्से, बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याओं से जूझते हैं. कई बार वे अपने गुस्से, लालच या आवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी वजह से अपराध की स्थिति पैदा होती है. ऐसे बंदियों के बीच योग और ध्यान के जरिए आत्मनियंत्रण विकसित करने का प्रयास किया जाता है.

कैदियों को प्राणायाम कराते दिलीप शुक्ला (दिलीप शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर)

प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया के अभ्यास

दिलीप के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया और अन्य योगाभ्यास कराए जाते हैं. उन्हें अपनी भावनाओं को समझने, गुस्से पर नियंत्रण रखने और वर्तमान में जीने का अभ्यास कराया जाता है. नियमित अभ्यास से कई बंदियों में मानसिक शांति, अनुशासन और आपसी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.

"जेल में बंद हर व्यक्ति को सिर्फ उसके अपराध से नहीं समझा जा सकता. कई बार इंसान कुछ क्षण के गुस्से, लालच या आवेग में गलत फैसला कर बैठता है. जरूरत इस बात की है कि उसके भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को पहचाना जाए और उसे सही दिशा दी जाए."- दिलीप शुक्ला, योगा टीचर