मिलिए बिहार के दिलीप शुक्ला से, कभी खुद थे नशे के आदी आज योगा से जेलों में बदल रहे बंदियों का जीवन
Yoga Teacher Dilip Shukla: दिलीप शुक्ला पिछले करीब 16 वर्षों से जेलों में बंद बंदियों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं.रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 3, 2026 at 8:59 PM IST
मुजफ्फरपुर: जेल की चहारदीवारी के भीतर आमतौर पर अपराध, सजा और बंदिशों की कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में जेल की चहारदीवारी के बीच कुछ ऐसी कोशिशें भी हो रही हैं, जो लोगों की जिंदगी को नई दिशा देने का काम कर रही हैं.
16 वर्षों से जेलों में बंद बंदियों को सीखा रहे योग
जिले के मड़वन प्रखंड स्थित बोरवारा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय दिलीप शुक्ला पिछले करीब 16 वर्षों से जेलों में बंद बंदियों को योग, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया का प्रशिक्षण दे रहे हैं. उनका दावा है कि अब तक बिहार समेत देश के सात से आठ राज्यों की जेलों में 50 हजार से अधिक बंदियों को इन अभ्यासों से जोड़ चुके हैं.
आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से संचालित पहल
दिलीप का उद्देश्य सिर्फ बंदियों को योग सिखाना नहीं, बल्कि उनके भीतर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करना है, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे दोबारा अपराध की दुनिया में कदम न रखें. उनकी यह पहल आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से संचालित हो रही है.
कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं दिलीप
संस्था का बिहार सरकार के प्रिजन विभाग के साथ समझौता (एमओयू) है. इसके तहत राज्य की जेलों में बंदियों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाता है.दिलीप बिहार में इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी बंदियों को नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करा रहे हैं.
कभी खुद नशे की गिरफ्त में थे दिलीप
दिलीप शुक्ला की कहानी अपने आप में दिलचस्प है. उनकी ये कहानी किसी को उपदेश देने से नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी में आए बड़े बदलाव से शुरू होती है. उनका बचपन मुजफ्फरपुर में बीता, उनके पिता स्वर्गीय राजनारायण शुक्ला किसान थे. बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी. वर्ष 2012 में पत्नी का निधन हो गया, उनकी कोई संतान भी नहीं है.
रोजगार की तलाश में पहुंचे हरियाणा
दिलीप बताते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह रोजगार की तलाश में हरियाणा के अंबाला चले गए. वर्ष 1992 में उन्होंने वहां मार्केटिंग का काम शुरू किया. वर्ष 2003 से 2018 के बीच हिमाचल प्रदेश में भी उनका कारोबार रहा. वहां वे बाइक रिपेयरिंग की वर्कशॉप चलाते थे.
आठवीं कक्षा से सिगरेट पीने की लगी लत
दिलीप कहते हैं कि कारोबार और कामकाज के बीच उनकी निजी जिंदगी में कई परेशानियां थीं. उन्होंने बताया कि वे आठवीं कक्षा से ही सिगरेट पीने लगे थे. धीरे-धीरे नशे की आदत इतनी बढ़ गई कि एक दिन में चार डिब्बे तक सिगरेट पी जाते थे. वे कहते हैं कि उन्होंने जीवन में लगभग हर तरह का नशा किया.
2003 के बाद बिगड़ी तबीयत
दिलीप बताते हैं कि लगातार नशे की वजह से उनकी सेहत बिगड़ने लगी. 2003 के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी और 2010 तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहीं. शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी थी और वजन भी काफी कम हो गया था.
2009 में आर्ट ऑफ लिविंग का किया कोर्स
दिलीप के मुताबिक इसी दौरान कई लोगों ने उन्हें योग करने की सलाह दी. वर्ष 2009 में उन्होंने पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया. दिलीप बताते हैं कि कोर्स के पहले दिन से ही उन्हें मानसिक रूप से अच्छा महसूस होने लगा. धीरे-धीरे उन्होंने योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया. इसके साथ ही उनकी नशे की आदतें भी छूटने लगीं.
छह महीने के अभ्यास ने बदली जिंदगी
दिलीप के अनुसार, योग से जुड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद पर इसके प्रभाव को महसूस किया. वह बताते हैं कि लगातार छह महीने तक योगाभ्यास करने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया. उनका हीमोग्लोबिन पहले करीब 11 था, जो बढ़कर 14 से 15 के बीच पहुंच गया. उनका वजन भी सामान्य हुआ और शारीरिक क्षमता में सुधार आया.
योगाभ्यास से मजबूत हुई इच्छाशक्ति
दिलीप कहते हैं कि पहले कई लोगों ने उन्हें नशा छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन वह अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे. योगाभ्यास से धीरे-धीरे उनकी इच्छाशक्ति मजबूत हुई. उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उन्होंने सभी तरह के नशे से दूरी बना ली. आज वह चाय भी कभी-कभार ही पीते हैं.
"मैंने नशा छोड़ने के लिए कई लोगों की सलाह सुनी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. जब योग के माध्यम से मेरी इच्छाशक्ति मजबूत हुई, तब मुझे समझ आया कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत. आज मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता हूं." - दिलीप शुक्ला, योगा टीचर
दूसरों को नशामुक्त बनाने की प्रेरणा
खुद की जिंदगी में आए इस बदलाव ने उन्हें दूसरों को भी नशे से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने योग को ही अपना पेशा बना लिया. इसके बाद से वे नशामुक्ति केंद्रों में भी लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के अभ्यास कराते हैं. उनका मानना है कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सिर्फ समझाने के बजाय उनकी इच्छाशक्ति मजबूत करने की जरूरत है.
गुस्से और तनाव को कम करने की कोशिश
दिलीप शुक्ला बताते हैं कि जेल में आने वाले कई बंदी मानसिक तनाव, गुस्से, बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याओं से जूझते हैं. कई बार वे अपने गुस्से, लालच या आवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी वजह से अपराध की स्थिति पैदा होती है. ऐसे बंदियों के बीच योग और ध्यान के जरिए आत्मनियंत्रण विकसित करने का प्रयास किया जाता है.
प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया के अभ्यास
दिलीप के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया और अन्य योगाभ्यास कराए जाते हैं. उन्हें अपनी भावनाओं को समझने, गुस्से पर नियंत्रण रखने और वर्तमान में जीने का अभ्यास कराया जाता है. नियमित अभ्यास से कई बंदियों में मानसिक शांति, अनुशासन और आपसी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.
"जेल में बंद हर व्यक्ति को सिर्फ उसके अपराध से नहीं समझा जा सकता. कई बार इंसान कुछ क्षण के गुस्से, लालच या आवेग में गलत फैसला कर बैठता है. जरूरत इस बात की है कि उसके भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को पहचाना जाए और उसे सही दिशा दी जाए."- दिलीप शुक्ला, योगा टीचर
प्रयास की सबसे बड़ी सफलता
दिलीप बताते हैं कि वे हरियाणा, हिमाचल, बिहार समेत कई राज्यों की जेलों में प्रशिक्षण दे चुके हैं. उनके मुताबिक, कई ऐसे बंदी हैं, जो जेल से बाहर आने के बाद भी उनके संपर्क में बने हुए हैं. वे उन्हें बताते हैं कि अब दोबारा अपराध की राह पर नहीं जाएंगे. दिलीप के लिए यही उनके प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है.
50 हजार से अधिक बंदियों को सिखाया योग
वर्ष 2010 से लगातार जेलों में योग प्रशिक्षण देने वाले दिलीप की शुरुआत हरियाणा से हुई थी. इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और बिहार समेत सात से आठ राज्यों की जेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया. अब तक वे करीब 50 से 53 हजार बंदियों को योग और ध्यान का अभ्यास करा चुके हैं.
खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी प्रशिक्षण
मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी दिलीप का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है. यहां कई बंदी लगातार उनके संपर्क में रहकर योग कर रहे हैं. दिलीप बताते हैं कि कुछ बंदी तीन-चार वर्षों से नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं. कई लोग अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों में सुधार होने की बात कहते हैं.
"जेल के भीतर बंदियों के पास अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का अवसर होता है. यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, अच्छा व्यवहार और आत्मनियंत्रण का अभ्यास मिले तो उनके व्यक्तित्व में बदलाव संभव है.हालांकि ये भी ध्यान रखनेकी बात है कि योग चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि इसे स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन के लिए सहायक अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए."-दिलीप शुक्ला, योगा टीचर
बाल सुधार गृह में भी प्रशिक्षण
दिलीप शुक्ला का काम केवल वयस्क बंदियों तक सीमित नहीं है. मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित बाल सुधार गृह में भी वह पिछले सात-आठ वर्षों से बच्चों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण दे रहे हैं. हरियाणा में भी बाल बंदियों के बीच उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहा है.
ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत
दिलीप का मानना है कि कम उम्र में गलत संगति, आवेग और नकारात्मक माहौल के कारण कई बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं. ऐसे बच्चों को डांटने या अपराधी मानकर दूर करने के बजाय उन्हें अपनापन, सकारात्मक माहौल और सही मार्गदर्शन देना जरूरी है. वह कहते हैं कि बच्चों के भीतर ऊर्जा की कमी नहीं होती, जरूरत सिर्फ उस ऊर्जा को सही दिशा देने की है.
"प्रशिक्षण के दौरान बंदियों और बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना बेहद जरूरी है. जब उन्हें यह महसूस होता है कि प्रशिक्षक उन्हें अपना समझता है, तब वे खुलकर अपनी बातें रखते हैं और अभ्यास में भी रुचि लेते हैं."- दिलीप शुक्ला, योगा टीचर
मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर में भी रुचि
दिलीप शुक्ला स्नातक तक पढ़ाई कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण और काम किया है. वह खुद को मर्म चिकित्सक एवं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बताते हैं. योग के क्षेत्र में भी थेरेपी योग के माध्यम से लोगों को अलग-अलग शारीरिक समस्याओं के अनुसार अभ्यास करने की सलाह देते हैं.
रोजाना पांच से छह योग प्रशिक्षण सत्रट
मुजफ्फरपुर में उनके प्रतिदिन पांच से छह योग प्रशिक्षण सत्र चलते हैं. कई लोग लंबे समय से उनसे जुड़कर योगाभ्यास कर रहे हैं. वह बताते हैं कि कुछ लोग दो-दो वर्षों से नियमित रूप से उनके मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे हैं.
श्रीश्री रविशंकर को जीवन के बदलाव का श्रेय
दिलीप शुक्ला अपने जीवन में आए बदलाव का श्रेय आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर को देते हैं. वह उन्हें अपना गुरु और प्रेरणास्रोत मानते हैं. उनका कहना है कि गुरुजी की सीख का मूल संदेश है कि व्यक्ति खुद प्रसन्न रहे और दूसरों के जीवन में भी प्रसन्नता लाने का प्रयास करे.
सजा के साथ सुधार का अवसर
दिलीप शुक्ला की पूरी यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जिसने कभी खुद नशे और बीमारी से जूझते हुए जिंदगी में नई राह तलाश की और आज हजारों बंदियों को सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करने में जुटे हैं. उनका मानना है कि जेल केवल सजा काटने की जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे आत्ममंथन और सुधार का अवसर भी बनना चाहिए.
"किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है, लेकिन उसे जीवनभर उसी गलती की पहचान से बांधकर नहीं रखना चाहिए. यदि उसके भीतर संवेदना, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण विकसित किया जाए तो वह समाज की मुख्यधारा में लौट सकता है."- दिलीप शुक्ला, योगा टीचर
कैदियों की जिंदगी की नई शुरुआत
मुजफ्फरपुर के बोरवारा गांव से शुरू हुई दिलीप शुक्ला की जिंदगी की यह नई दिशा अब देश के कई राज्यों की जेलों तक पहुंच चुकी है. कभी जिस योग ने उन्हें नशे और बीमारी से बाहर निकलने की प्रेरणा दी, आज उसी योग के जरिए वह जेल की सलाखों के पीछे बंद हजारों लोगों को जिंदगी की नई शुरुआत करने का रास्ता दिखाने में जुटे हैं.
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