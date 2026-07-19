दिलावर बोले, 'शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लग चुका है, अब कोई चर्चा नहीं'
दिलावर ने कहा कि जिनका ट्रांसफर जहां हो चुका है, वे वहां जाकर अपना काम करें.
Published : July 19, 2026 at 2:05 PM IST
जोधपुर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लग चुका है. अब किसी तबादले पर चर्चा नहीं होगी. रविवार को जोधपुर आए शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि अब तबादलों पर बैन लग चुका है.
वहीं एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध 10 तारीख तक खुला हुआ था, अब बंद हो गया है. अब कोई ट्रांसफर पर चर्चा नहीं. जहां जिनका ट्रांसफर जहां हो गया है, वहां जाकर अपना काम करें. एक सवाल के जवाब ने दिलावर ने कहा कि जहां एक जगह पर दो जनों का तबादला हुआ है, वहां पहला जो लगा हुआ है, वो एपीओ (APO) होगा. इसके लिए मैंने पहले ही निर्देश दिए हुए हैं.
पढ़ें: मंत्री दिलावर से VDO ने की ट्रांसफर की एवज में पैसे लेने की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
'मेरे लिए पूरा विभाग ही परिवार': कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा अपने परिवार के सभी सदस्यों का जान-बूझकर अलग-अलग जगह पर ट्रांसफर करने के आरोप पर दिलावर ने कहा उनके लिए वो परिवार के सदस्य होंगे, मेरे लिए तो पूरा शिक्षा विभाग मेरा परिवार है. विपक्ष द्वारा पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार पर हार के डर चुनाव नहीं कराने के आरोप पर दिलावर ने कहा कि राजस्थान की जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं करती, न ध्यान देती है.
पढ़ें: मदन दिलावर का डोटासरा पर फिर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस काल में ट्रांसफर के लिए रेट कार्ड चलता था
सनातन संस्कृति कार्यक्रम में भाग लेने आए: जिला प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा भोपालगढ़ के बिराई में आयोजित भारतीय सनातन संस्कृति पुनरूत्थान भवन के लोकार्पण समारोह में भाग लेने आए हैं. सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे बिराई के लिए रवाना हो गए. शिक्षा मंत्री आज शाम को वापस जयपुर जाएंगे.