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दिलावर का डोटासरा पर जुबानी हमला, कहा–बेईमान के साथ फोटो खिंचवाने से कोई बेईमान नहीं हो जाता'

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि गोविंद डोटासरा बईमान हो जाएंगे, तो मैं बेईमान नहीं हो जाउंगा.

Madan Dilawar Interacts with the Media
मीडिया से बात करे मदन दिलावर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 2:31 PM IST

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जोधपुर: प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि बेईमान के साथ फोटो खिंचवाने से कोई बेईमान नहीं हो जाता है. हम राजनीतिक जीवन में हैं, हजारों लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं. कौन कैसा है? इसका पता नहीं चलता. गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा फोटो आपके साथ भी होगा. कौन कैसा होता है? इसकी जानकारी नहीं होती है.

'आदेश का अध्ययन करेंगे': कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा की ओर से इसको लेकर की जा रही बयानबाजी पर दिलावर ने कहा कि मेरी अगर डोटासरा के साथ फोटो है. अगर वो बेईमान हैं, तो मैं बेईमान नहीं हो जाउंगा. सुप्रीम कोर्ट के राजस्थानी भाषा को लेकर जो आदेश दिया गया है. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम आदेश का अध्ययन करेंगे. उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे. ज्ञात रहे कि नीट यूजी के आरोपियों के मदन दिलावर के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर हमलावर है.

दिलावर ने यूं दिया आरोपों का जवाब (ETV Bharat Jodhpur)

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'कांग्रेसी जेल जाएंगे': पेपर लीक को लेकर पूर्व सीएम गहलोत की ओर से सरकार पर हमला करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये लोग वो हैं, जो 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली' जैसे हैं. सारे पेपर कांग्रेसियों ने बेच दिए, कई जेल में बैठे हैं और अभी और जेल जाएंगे. यह भाजपा की सरकार है. हमेशा कठोर कार्रवाई की है और आगे भी करेगी. यह पेपर लीक भारत सरकार का मामला है. राजस्थान सरकार का नहीं है. हमारी सरकार ऐसे मामलों में हमेशा सख्ती बरती आई है.

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'50 रुपए में बैनर बनता है': कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नीट के आरोपियों के नाम सरकार के मंत्रियों–विधायकों के साथ जुड़ होने पर स्पष्टीकरण देने के बयान पर दिलावर ने कहा कि हमारा कोई कनेक्शन ऐसे लोगों से नहीं है. बस इतना ही है कि डोटासरा के साथ मेरो फोटो हैं. यदि गोविंद डोटासरा बईमान हो जाएंगे, तो मैं बेईमान नहीं हो जाउंगा. आरोपियों के भाजपा नेता बताए जाने के सवाल पर कहा कि किसने कहा कि वो भाजपा के नेता है? आजकल तो 50 रुपए दो, तो बैनर–पोस्टर बन जाते हैं.

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