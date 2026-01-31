दिलावर ने डोटासरा पर किया पलटवार, कहा-2000 करोड़ के मिड डे मिल घोटाले की चल रही जांच, देखेंगे कौन जेल जाएगा
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उन्होंने पेपर लीक या ट्रांसफर के लिए पैसे लेने जैसे काम नहीं किए.
Published : January 31, 2026 at 8:50 PM IST
झुंझुनू: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार का 2000 करोड़ का मिड डे मिल का घोटाला है. इसकी जांच चल रही है. इसकी जांच उन जैसे मगरमच्छों तक पहुंचेगी. देखते हैं जेल कौन जाता है? यह पलटवार दिलावर ने डोटासरा के एक बयान के जवाब में किया. शनिवार को बगड़ नगर पालिका क्षेत्र के कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में दिलावर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और वरिष्ठ नेता मुकेश दाधीच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब 2 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ. दिलावर ने चेतावनी दी कि जांच की आंच उन 'मगरमच्छों' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला. डोटासरा के जेल संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर मैं जेल गया, तो केवल सुपरविजन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैंने न पेपर लीक में पैसे खाए और न तबादलों में. भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है.
उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार को 'गूंगी और बहरी' बताते हुए कहा कि उनके समय शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने तबादलों में पैसे लेने की बात स्वीकार की थी. उन्होंने दावा किया कि इसका भावार्थ है डोटासरा ने तबादलों के लिए पैसे लिए. 2000 करोड़ के मिड डे मिल घोटाले की जांच चल रही है. इसमें उन सहित कई 'मगरमच्छ' जाल में फसेंगे. देखते हैं जेल कौन जाएगा? दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था सुधार का रोडमैप साझा करते हुए बताया कि जर्जर स्कूलों की मरम्मत और नए भवनों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि केंद्र से 1000 करोड़ रुपए जल्द मिलेंगे. उन्होंने कहा कि 20 हजार शिक्षक पद भर चुके हैं और शेष रिक्तियों के लिए चयन बोर्ड को फाइलें भेज दी गई हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और अंता उपचुनाव प्रत्याशी मोरपाल सुमन के वायरल पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हार की समीक्षा सतत प्रक्रिया है. संगठन स्तर पर गहन विश्लेषण हो रहा है और हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी.