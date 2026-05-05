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बलिया मे तेज बारिश-आंधी में गिरी जर्जर दीवार; 12 वर्षीय बच्ची की मौत

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते हीं तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए.

बलिया मे तेज बारिश-आंधी में गिरी जर्जर दीवार.
बलिया मे तेज बारिश-आंधी में गिरी जर्जर दीवार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 9:29 AM IST

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बलिया: यूपी में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई. इसी तेज आंधी में बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र में वन बिहार मार्ग पर स्थित एक झोपड़ी की ईंट की कच्ची दीवार ढह गई. इस हादसे में 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.

जानकारी के मुताबिक, आंधी और बारिश के दौरान झोपड़ी की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी. दीवार के मलबे में दबने से चांदनी (12) की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते हीं तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए. राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल और एसडीएम को तत्काल रिपोर्ट तैयार करने और आपदा राहत निधि से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं. पीड़ित परिजनों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के लिए निर्देशित किया गया है.

यूपी के कई जिलों में आंधी-बारिश: पिछले 48 घंटों में यूपी के कई जिलों का मौसम बदल गया है. तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने की घटनाएं भी सामने आई हैं.

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