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कानपुर में तीन मंजिला मकान ढहा, चार लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सुरक्षित मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

कानपुर में तीन मंजिला मकान गिरा
कानपुर में तीन मंजिला मकान गिरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:20 AM IST

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कानपुर: बजरिया थाना क्षेत्र के बेकनगंज में सोमवार की रात एक जर्जर तीन मंजिला मकान अचानक भरभरा कर ढह गया, जिससे मलबे में दबकर चार लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सुरक्षित मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

स्थानीय दुकानदार मोहम्मद मंसूर ने बताया कि वह यहां पर 40-42 साल से दुकान चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मकान मालिक अय्यूब उर्फ राजू पुत्र यूसुफ जानबूझकर मकान की मरम्मत नहीं करा रहे थे. नगर निगम ने इसे खतरनाक घोषित कर रखा था. हमने कई बार थाने में भी शिकायत दी थी कि यह मकान कभी भी गिर सकता है, लेकिन मकान मालिक ने कोई सुनवाई नहीं की. हादसे में मंसूर के भाई के सिर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य घायल चाय पीने आए राहगीर बताए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय वहां कुछ लोग मौजूद थे. मलबे की चपेट में आने से कई दोपहिया वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे.

मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बेकनगंज, चमनगंज, बजरिया और सीसामऊ समेत चार थानों की फोर्स तैनात की गई है. एसडीआरएफ की टीम मलबे को हटाकर रास्ता साफ करने के कार्य में जुटी है.

एसीपी अमर नाथ यादव ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे बजरिया थाना क्षेत्र के बेकनगंज मोहल्ले में यह हादसा हुआ है. यह मकान संख्या 99/89 काफी पुराना था और काफी समय से जर्जर व विवादित अवस्था में बंद पड़ा था. इसे नगर निगम द्वारा भी खतरनाक घोषित किया जा चुका था. मकान मालिक और किरायेदारी के विवाद के चलते इसमें ताला लगा हुआ था.

अचानक मकान गिरने से सड़क से गुजर रहे दो-तीन लोगों को मामूली खरोंचें और चोटें आई हैं. किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि मकान के ऊपरी हिस्से में कोई रिहाइश नहीं थी. फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मलबे को हटाकर रास्ते को क्लियर कर रही है.

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