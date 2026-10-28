देवघर में 66 स्कूलों के भवन जर्जर, खतरे में बच्चों और शिक्षकों की जिंदगी
देवघर के स्कूलों के जर्जर भवन हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं. अनहोनी के खतरे के बीच पठन-पाठन चल रहा है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 28, 2026 at 4:18 PM IST
देवघर: झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना जरूरी है. देवघर जिले में सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति इन प्रयासों पर सवाल खड़े कर रही हैं. जिले में 60 से अधिक ऐसे स्कूल हैं, जिसके भवन जर्जर अवस्था में हैं या फिर स्कूल परिसर की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी तक की व्यवस्था नहीं है.
कई स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी भय के माहौल में रहते हैं. देवघर के चकरी पहाड़ी स्कूल की स्थिति भी चिंताजनक है. स्कूल की शिक्षिकाओं के मुताबिक, नौकरी की मजबूरी के कारण उन्हें यहां आना पड़ता है, लेकिन भवन की स्थिति ऐसी है कि यहां एक मिनट भी बिताना खतरे से खाली नहीं है. स्कूल की कई दीवारों पर पेड़ उग आए हैं, जिससे दीवारों के गिरने का खतरा बना हुआ है. शिक्षिकाओं का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है.
कई प्रखंडों में स्कूलों के भवन जर्जर
चकरी पहाड़ी स्कूल के अलावा देवीपुर, सोनाराठाढ़ी, मोहनपुर और करौं जैसे प्रखंडों में भी कई सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति खराब है. देवीपुर स्थित मध्य विद्यालय का भवन की जर्जर स्थिति में है. यहां के शिक्षकों के अनुसार, स्कूल की छत और छज्जों का प्लास्टर झड़ने लगा है. ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. स्कूलों की इस स्थिति के बीच शिक्षकों को पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है. वहीं बच्चों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
मरम्मत के लिए राशि आवंटितः डीएसई
स्कूलों की जर्जर स्थिति और शिक्षकों व विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर जब डीएसई मधुकर कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हाल ही में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सरकारी विद्यालयों की मरम्मत के लिए राशि आवंटित की है. शिक्षा विभाग की ओर से भी स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि जारी कर दी गई है और इस संबंध में आदेश भी निर्गत किया गया है.
कब तक सुरक्षित होंगे स्कूल भवन?
देवघर जिले के सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी व्यवस्था को उजागर करती है. एक ओर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर कई स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा ही चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्कूलों के भवन ही सुरक्षित नहीं होंगे, तो बेहतर शैक्षणिक माहौल कैसे तैयार होगा? अब देखना होगा कि जर्जर स्कूलों के भवनों की मरम्मत का काम कब तक पूरा होता है और विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई करने की सुविधा मिल पाती है.
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