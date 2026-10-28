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देवघर में 66 स्कूलों के भवन जर्जर, खतरे में बच्चों और शिक्षकों की जिंदगी

देवघर में जर्जर सरकारी स्कूल का भवन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना जरूरी है. देवघर जिले में सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति इन प्रयासों पर सवाल खड़े कर रही हैं. जिले में 60 से अधिक ऐसे स्कूल हैं, जिसके भवन जर्जर अवस्था में हैं या फिर स्कूल परिसर की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी तक की व्यवस्था नहीं है.

कई स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी भय के माहौल में रहते हैं. देवघर के चकरी पहाड़ी स्कूल की स्थिति भी चिंताजनक है. स्कूल की शिक्षिकाओं के मुताबिक, नौकरी की मजबूरी के कारण उन्हें यहां आना पड़ता है, लेकिन भवन की स्थिति ऐसी है कि यहां एक मिनट भी बिताना खतरे से खाली नहीं है. स्कूल की कई दीवारों पर पेड़ उग आए हैं, जिससे दीवारों के गिरने का खतरा बना हुआ है. शिक्षिकाओं का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है.