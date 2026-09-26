श्योपुर में जर्जर छात्रावास में बच्चों की जिंदगी दांव पर, नया हॉस्टल बनने के बावजूद छात्र यहीं रहने को मजबूर
श्योपुर की बड़ौदा तहसील में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास की हालत जर्जर. बावजूद छात्र इसी परिसर में रहने को मजबूर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:50 PM IST
श्योपुर: श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के रतोदन रोड स्थित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास की तस्वीरें सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. छात्रावास के एक कमरे की छत गिर चुकी है, जबकि कई अन्य कमरे भी जर्जर और क्षतिग्रस्त हालत में हैं. शौचालयों की स्थिति भी बदहाल है. इसके बावजूद छात्र इसी परिसर में रहने को मजबूर हैं. बता दें कि जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले छात्रावासों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे.
छत गिरी, कमरे जर्जर, फिर भी बच्चे यहीं रहने को मजबूर
जानकारी के मुताबिक छात्रावास के एक कमरे की छत पूरी तरह गिर चुकी है. अन्य कमरों में भी दरारें दिखाई दे रही हैं. बारिश के दौरान जर्जर भवन में रहना बच्चों के लिए और भी जोखिम भरा हो गया है. आसपास पानी और भवन की कमजोर स्थिति के कारण खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में कमरे की छत या भवन का कोई हिस्सा कभी भी गिर सकता है. छात्रों को कहना है जर्जर भवन के कारण उन्हें आसपास के गांवों में रहने के लिए कहा जाता है, जिसे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है.
नया छात्रावास तैयार, फिर पुराने भवन में क्यों रह रहे बच्चे
मौके पर पहुंचे किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा "यदि नया छात्रावास तैयार हो चुका है तो बच्चों को जर्जर भवन में रखने का औचित्य क्या है? बड़ौदा के वार्ड क्रमांक 11 में एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए नया छात्रावास बनकर तैयार हो चुका है."
निरीक्षण व्यवस्था भी सवालों के घेरे में
पूरे मामले में महत्वपूर्ण सवाल छात्रावास की जर्जर स्थिति से ज्यादा निरीक्षण व्यवस्था को लेकर है. यदि प्रशासन के निर्देश पर छात्रावास का निरीक्षण किया गया था तो जर्जर छत, क्षतिग्रस्त कमरे और बदहाल शौचालय निरीक्षण रिपोर्ट में क्यों नहीं आए?
छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने बताया "हमें छात्रावास में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बिल्डिंग की छत कभी भी गिर सकती है, छात्रावास में बॉथरूम भी क्षतिग्रस्त हो गया है. हम डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. हमारा कलेक्टर साहिबा से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द दूसरे भवन में शिफ्ट कराया जाए. यहां कभी भी हादसा हो सकता है."
वहीं अनुसूचित जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त आरके गुप्ता ने बताया "पूरा छात्रावास नहीं बल्कि पीछे का एक कमरा जर्जर है. वह बहुत दिनों से बंद है वह इन भवनों से दूर है. हाउसिंग बोर्ड में एक छात्रावास बनाया गया है. वह ट्राइबल विभाग का है हालांकि अभी वह हैंडओवर नहीं हुआ है. बातचीत चल रही है. दो-चार दिन में हम बच्चों को उसमें शिफ्ट कर देंगे."