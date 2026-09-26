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श्योपुर में जर्जर छात्रावास में बच्चों की जिंदगी दांव पर, नया हॉस्टल बनने के बावजूद छात्र यहीं रहने को मजबूर

श्योपुर: श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के रतोदन रोड स्थित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास की तस्वीरें सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. छात्रावास के एक कमरे की छत गिर चुकी है, जबकि कई अन्य कमरे भी जर्जर और क्षतिग्रस्त हालत में हैं. शौचालयों की स्थिति भी बदहाल है. इसके बावजूद छात्र इसी परिसर में रहने को मजबूर हैं. बता दें कि जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले छात्रावासों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे.

छत गिरी, कमरे जर्जर, फिर भी बच्चे यहीं रहने को मजबूर

जानकारी के मुताबिक छात्रावास के एक कमरे की छत पूरी तरह गिर चुकी है. अन्य कमरों में भी दरारें दिखाई दे रही हैं. बारिश के दौरान जर्जर भवन में रहना बच्चों के लिए और भी जोखिम भरा हो गया है. आसपास पानी और भवन की कमजोर स्थिति के कारण खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में कमरे की छत या भवन का कोई हिस्सा कभी भी गिर सकता है. छात्रों को कहना है जर्जर भवन के कारण उन्हें आसपास के गांवों में रहने के लिए कहा जाता है, जिसे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है.

नया छात्रावास तैयार, फिर पुराने भवन में क्यों रह रहे बच्चे

मौके पर पहुंचे किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा "यदि नया छात्रावास तैयार हो चुका है तो बच्चों को जर्जर भवन में रखने का औचित्य क्या है? बड़ौदा के वार्ड क्रमांक 11 में एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए नया छात्रावास बनकर तैयार हो चुका है."