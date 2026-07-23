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बारिश ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल, पन्नी के सहारे चल रहा सरकारी स्कूल, टपकती छत के चलते शिफ्ट हुई क्लास

लोगों का आरोप- लगातार शिकायतों के बावजूद भवन की स्थिति जस की तस, पढ़ाई प्रभावित सुरक्षा भी खतरे में

Leaking roof school building
पन्नी के सहारे चल रहा सरकारी स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है. एक स्कूल के छत से बारिश के मौसम में पानी टपकने और प्लास्टिक पन्नी लगाने जैसे हालात बन गए हैं. हालात इतने खराब हैं कि छत पर डाली गई प्लास्टिक की पन्नी भी पानी रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है.

पढ़ाई प्रभावित सुरक्षा भी खतरे में, पन्नी के सहारे चल रहा सरकारी स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार टपकती छत, करंट का भी खतरा

बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान विद्यालय के कमरों में पानी भर जाता है. छत से लगातार टपकते पानी के कारण बच्चों की किताबें, कॉपियां और फर्नीचर भी भीग जाते हैं. सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि भवन के भीतर मौजूद बिजली के तारों तक नमी पहुंच रही है, जिससे कभी भी करंट फैलने जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

Leaking roof school building
टपकती छत के चलते शिफ्ट हुई क्लास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल अस्थायी रूप से बंद

खतरे को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने प्राथमिक शाला का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और कक्षाओं को वार्ड क्रमांक-09 स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र, सुभाष वार्ड में संचालित किया जा रहा है. स्थानीय नागरिकों और विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जर्जर भवन की मरम्मत के लिए कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को लिखित आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

Leaking roof school building
लोगों का आरोप- लगातार शिकायतों के बावजूद भवन की स्थिति जस की तस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

DEO ने कही जांच की बात

मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत ने कहा कि स्कूल का दौरा किया गया है, जर्जर स्थिति को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को लेकर नजदीक के ही चिकित्सालय मेडिकल ऑफिस का भवन खाली था तो वहां क्लास शिफ्ट की गई है. वह भी एक शासकीय भवन है.

इसकी मरम्मत को लेकर बीईओ से बात कर जांच की जाएगी, अगर अलॉटमेंट आया था तो किन कारणों से मरम्मत कार्य नहीं हो पाया है.- रविकांत यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, एमसीबी

यह पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है. यदि विद्यालयों की मरम्मत के लिए शासन स्तर से राशि जारी होती है तो उसका उपयोग आखिर कहां हो रहा है? यदि राशि स्वीकृत हुई थी तो भवन की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? और यदि राशि उपलब्ध नहीं हुई, तो जिला मुख्यालय के इस विद्यालय की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

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