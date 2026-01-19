ETV Bharat / state

स्मार्ट मीटर की चमक लेकिन बांस पर टिकी बिजली! जानें, रांची के किस इलाके का है ये हाल

रांचीः एक छोटी सी चिंगारी भारी तबाही ला सकती है, वो चिंगारी आग की हो या बिजली के करंट की. जो कभी भी हादसे का बड़ा रूप लेकर बड़ी तबाही मचा सकती है. ऐसे में हमेशा इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है. लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के इस इलाके में शायद ऐसा कुछ नजर नहीं आता है. यहां न तो विभाग की मुस्तैदी नजर आती है और न ही सुरक्षा मानकों को लेकर किए काम दिखाई देते हैं. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से जानें, रांची के इस इलाके का पूरा हाल.

राजधानी रांची के अरगोड़ा स्थित रुकमनी नगर में विकास के दावे और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई साफ नजर आ रही है. एक ओर इलाके में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली आपूर्ति आज भी बांस के सहारे चल रही है. जर्जर बिजली तार और अस्थायी बांस के खंभे किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं. बरसात के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं. जब जलजमाव के बीच लटकती बिजली की तारें लोगों की जान पर भारी पड़ सकती हैं.

स्थानीय लोगों के अनुसार रुकमनी नगर में लंबे समय से बिजली की तारें बांस पर दौड़ रही हैं. यह व्यवस्था अस्थायी बताई गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इसे स्थायी समाधान में नहीं बदला गया. तेज हवा चलने पर बांस हिलने लगते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं. ऐसे में बिजली की तारें जमीन पर आ जाती हैं या बेहद नीचे लटकने लगती हैं, जिससे करंट लगने की आशंका बनी रहती है. लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यह खतरा और बढ़ जाता है.

बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है. इलाके की सड़कों की हालत पहले से ही जर्जर है. जगह-जगह गड्ढे हैं और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में गलियां पानी से भर जाती हैं. कई स्थानों पर घुटनों तक पानी जमा हो जाता है. इसी पानी के बीच यदि बिजली की तार गिर जाए तो यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है. स्थानीय निवासी बताते हैं कि बरसात में पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता.