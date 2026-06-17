जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, मौत के साए में चल रही कक्षाएं
धनबाद के बलियापुर का सुंड़ी कूल्ही प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है. उसकी छत कभी भी गिर सकती है. बच्चे डरे हुए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 17, 2026 at 5:57 PM IST
धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित सुंड़ी कूल्ही प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था की कहानी बयां कर रही हैं. यहां बच्चे शिक्षा तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हर पल उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है. जर्जर भवन, टूटती छत और गिरता प्लास्टर किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ा रहा है.
विद्यालय की हालत देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पढ़ने वाले 42 नौनिहाल किस जोखिम के बीच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. भवन की छत कई जगह से उखड़ चुकी है और प्लास्टर लगातार टूटकर नीचे गिर रहा है.
स्थिति इतनी खराब है कि पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में कराई जा रही है. जिस कमरे में बच्चे बैठते हैं, उसके ठीक बगल का कमरा पूरी तरह जर्जर होने के कारण बंद कर दिया गया है. इसके बावजूद सटे हुए कमरे में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है.
विद्यालय का बरामदा भी सुरक्षित नहीं है. यहीं बच्चे चहलकदमी करते हैं और मध्याह्न भोजन करते हैं, लेकिन इसकी छत भी काफी कमजोर हो चुकी है. सबसे अधिक खतरनाक हिस्से को रस्सी बांधकर घेर दिया गया है ताकि बच्चे वहां न जाएं.
जिस कमरे में मध्याह्न भोजन तैयार होता है वह रसोईघर भी जर्जर अवस्था में है और कभी भी ढह सकता है. ऐसे में शिक्षक और बच्चे दोनों ही भय के माहौल में दिन बिताने को मजबूर हैं.
विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि इस स्कूल का निर्माण 1985 में हुआ था. भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी विभाग को कई बार दी जा चुकी है. विभाग की ओर से जल्द ही विद्यालय को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया गया है.
वहीं बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के दौरान उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं अचानक छत का प्लास्टर या पूरी छत ही न गिर जाए. बच्चों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षित भवन उपलब्ध कराने की मांग की है.
शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस विद्यालय में नौनिहाल किताबों से ज्यादा टूटती छत को देख रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर समय रहते इन बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का अधिकार मिलेगा.
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