SNMMCH के मेल मेडिकल वार्ड में खतरा, जर्जर छत से गिर रहा प्लास्टर, मरीजों में दहशत
SNMMCH के मेल मेडिकल वार्ड की छत का प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहा है. इस बीच एक बच्चा घायल भी हो गया.
Published : July 8, 2026 at 4:12 PM IST
धनबाद: जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को अब बीमारी के साथ-साथ जर्जर इमारत का डर भी सता रहा है. मेल मेडिकल वार्ड की छत का प्लास्टर लगातार टूटकर नीचे गिर रहा है. हालात ऐसे हैं कि मरीजों के बेड के आसपास प्लास्टर गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. मरीजों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.
लगातार टूटकर गिर रहा प्लास्टर
धनबाद के SNMMCH में भर्ती मरीजों को हर पल एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है. वार्ड की जर्जर छत से लगातार प्लास्टर टूटकर नीचे गिर रहा है. मरीज और उनके परिजन डरे हुए हैं कि कहीं छत का बड़ा हिस्सा गिरकर किसी अनहोनी का कारण न बन जाए. मरीजों का कहना है कि पिछले कई दिनों से छत से प्लास्टर गिरने का सिलसिला जारी है.
वार्ड में भर्ती पारितोष मंडल ने बताया कि लगातार दो-तीन दिनों से छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर रहा है. उनका कहना है कि एक बच्चे के सिर पर भी प्लास्टर गिरा था, जिससे उसे मामूली चोटें भी आई. मरीजों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में वार्ड में भर्ती रहना भी डर के माहौल में रहने जैसा है.
वहीं, मरीज हुबलाल बास्की ने बताया कि उनके सामने ही छत का प्लास्टर गिर गया. उन्होंने कहा कि जर्जर छत के नीचे रहना खतरे से खाली नहीं है. मरीज मुमताज आलम ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद ही छत का प्लास्टर गिर गया, जिसके बाद उन्हें दूसरे स्थान पर बेड दिया गया. मरीजों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है.
पुरानी हो चुकी है बिल्डिंग: अधीक्षक
SNMMCH के अधीक्षक डीके गिंदौरिया ने माना कि यह बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है और छत जर्जर अवस्था में है. उन्होंने कहा कि प्लास्टर गिरने की समस्या को देखते हुए मरम्मत का काम कराया जा रहा है और प्रभावित जगहों से मरीजों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है. फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरम्मत का भरोसा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक होगा. क्योंकि अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को इलाज के साथ सुरक्षित माहौल मिलना भी जरूरी है.
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